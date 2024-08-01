廠商會第4屆工展會購物節明開鑼 展商對銷情感信心

廠商會「第4屆工展會購物節」明日起一連4天舉行，250間展商雲集亞洲博覽館，提供一系列至抵商品供人搶購，部分產品更低至半價。廠商會表示，為慶祝港隊在巴黎奧運勇奪獎牌，活將推出加碼優惠，包括在開幕日公眾免費入場等；商會又相信，內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度提升，有助提高活動銷情。另有展商表示，港人外遊和北上影響已有所舒緩，對今年銷情有信心。
今屆工展會購物節設6個展區，共逾250個攤位，場內不止有提供10元購6頭鮑魚、1蚊臘腸等快閃優惠的購物區、 又獲獎調酒師駐場的「Chil飲Chill食區」，今年還新設兒童樂園區，設巨型保齡球、籃球機等活動免費供人遊玩。
廠商會副會長兼展覽服務有限公司副主席莊家彬表示，活動透過優惠和活動可以吸引更多市民入場；他預計今年有6萬入場人次，產生約6千萬元生意額。他又提到，廠商會今年有就活動向珠三角地區加以宣傳，如舉行旅行團和送贈機票，盼吸引更多內地遊客到場；他認為中央政府於昨日(8月1日)起，將內地居民旅客自香港進境內地攜帶行李物品的免稅額度，能有效配合宣傳活動，加上展會臨近港珠澳大橋，故能吸引更多內地旅客。
參展商：營業額升一成
參展商「廣昌隆臘味」 負責人楊先生表示，今年是他第三次於工展會購物節參展，坦言去年銷情不太理想，相信與市民在通關後報復式外遊，活動人流不足有關。至於今年，楊先生對銷情有信心，因他認為「要出去玩嘅都去曬」，相信本年人流可上升兩成，而營業額亦有可能較去年升一成。
購物節位處地點偏遠，去年有展商投訴入場人次及銷量遜預期。首次參加購物節的「榴槤B哥」 負責人Billy表示，起初對購物節曾對活動人流感擔心，但得知廠商會於展會期間安排了免費巴士，又協助展商進行宣傳，故一連4天的活動有信心。