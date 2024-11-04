廠商會美食嘉年華最後一天 展商成本價清貨 嘆消費力下降

廠商會舉辦的香港美食嘉年華今日最後一天，展商指一連九日的活動人流雖不俗，但市民消費力下降問題仍困擾他們。有展商推出造型獨特的奶茶，盼脫穎而出，但銷情僅去年七至八成。營業額與去年持平的商戶亦稱，「(售價)已係想像到最優惠嘅價錢」，更提早大減價清貨。入場的市民則認為場內氣氛熱鬧，產品價格比市面便宜，更有人花逾千元購買零食飲品。
香港美食嘉年華原訂於10月26日至11月3日期間，在葵涌運動場舉行；活動首日因颱風影響暫停開放，27日正式開幕，順延至今天(4日)結束。活動5大主題展區，設超過300個攤位出售美食飲品、酒類、家電廚具等。雖然活動仍有一天舉行，出售參茸海味的德興隆集團昨搶先大減價促銷，更舉辦送禮活動吸客。負責人李小姐表示，活動人流與去年相若，今年售價特意調至最優惠水平，促銷時更降至成本價，「等啲客人唔使講價，直接買」，估計營業額與去年持平。
除大減價外，亦有商戶推出造型獨特的產品吸客。出售小食的Wendy Gourmet Co.就推出一款奶茶特飲，杯蓋上放有一個不停冒煙的茶壺，吸引了少人選購。負責人何先生稱，顧客對產品反應一般，且消費力下降，銷情僅及去年七至八成，笑指「唔好話市民，我都會返內地」。何先生稱，在港人北上等因素影響下，「(今年銷情)不用蝕本就感到收貨」。
市民：活動體驗好
市民吳先生昨與家人到嘉年華，花費了1,500元購買零食飲品，包括女兒喜歡吃的香蕉糕、10元10罐的拉茶，「唔知點解可以做到咁平」。吳太亦補充，活動人流較想像中少，整體體驗比上次入場好。
市民繆太帶同女兒參與，花約600元購買零食和醬料等，形容消費「當係買次餸」；活動令她最滿意的是大會安排的雜耍表演，令男女老少都看得入神，女兒更與踩高蹺的小丑合照留念。