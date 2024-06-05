廠商會與品牌發展局合辦第二期「香港．進．品牌大灣區」 助港企進大灣區市場

香港品牌發展局及廠商會獲特區政府「工商機構支援基金」資助，第二期合辦「香港．進．品牌大灣區」系列活動。活動以廣州為主要落腳點舉辦一系列活動。其中「廣州站」品牌展示、體驗、推廣活動於今年8月23日至25日，在廣州番禺萬達廣場舉行；約50個繞創科、活力、優質生活主題的香港品牌將展示其150件產品。同場有多場舞台節目和3個「互動體驗營」攤位提供消費者體驗活動和。

香港品牌發展局及廠商會合辦「香港．進．品牌大灣區」系列活動(第二期)今日啟動，活動為期12個月，透過舉辦品牌形象展、微信小程序等多推廣，輔以商務考察、經驗分享研討會等方式，協助港企進入大灣區市場。廠商會長盧金榮相信活動可提升，香港品牌集體形象和影響力，強化國內消費者對香港品牌優勢的認同感。

建微信推廣小程序

活動亦會於微信上建立「微．信香港品牌市集」(We.LOVE HONG KONG Brand Mart) 的推廣小程序，提供虛擬展覽空間，空間內的品牌資訊會於「廣州站」展示，彌補香港品牌宣傳力度的短板問題。另外，廠商會將於 2024年 8 月23日舉行為期一天的廣州商務考察團，了解大灣區市場氛圍及與當地政府和業界建立聯繫、增進交流。而大灣區市場拓展及品牌宣傳經驗分享研討會將於2025年初舉行。

香港品牌發展局主席陳家偉表示，廣州和第一期活動落腳點澳門各有不同，前者除了有較多內地客戶外，小紅書、微信等社交平台亦更流行；因此是次活動增設社交平台宣傳。他又指，又指廣州是廣東省的省會，交通便利，有其重大的意義。