廠商會蔡章閣中學學生家長認妨礙司法公正 銷毀貪污證據准保釋候判

案情透露，案發時蔡鈺的兒子獲分配2024/2025學年廠商會蔡章閣中學的中二學位。該校助理校長於2024年7月底審閱蔡鈺兒子的學歷文件後，要求他入學試合格方可入讀該校中二。蔡鈺兒子因拒絕應考而獲安排入讀中一。

廠商會蔡章閣中學一名助理校長及一名家長早前遭廉政公署控告妨礙司法公正，指二人涉嫌銷毀該名家長就安排兒子入讀中二的貪污證據，干擾廉署刑事調查。涉案家長今日(11月19日)在屯門裁判法院承認控罪，署理主任裁判官鄧少雄將案件押後至12月31日再提訊，家長獲准保釋。

助理校長涉拒受賄1萬後 要求刪電話訊息

同年8月初，蔡鈺透過電話通訊軟件發送訊息，要求助理校長安排兒子入讀中二。助理校長後來基於學位情況，告訴蔡鈺只要她兒子出席考試便可入讀中二。蔡鈺得知安排後，透過支付工具向助理校長發送10,000元人民幣，但他拒絕接受。

二人到內地酒店會面共晉晚餐

廉署調查發現，助理校長於同年9月12日主動約蔡鈺到內地一間酒店會面。蔡鈺承認於同日，她應助理校長的要求，到酒店與助理校長見面及共晉晚餐。期間，助理校長告知蔡鈺廉署正調查她發送10,000元人民幣的貪污事件，而廉署亦會聯絡蔡鈺進行會見。助理校長又著蔡鈺刪除二人先前所有電話訊息，蔡鈺其後應要求刪除所有相關電話訊息。同時，助理校長建議蔡鈺不要到香港以避免廉署調查。