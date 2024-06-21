廠商會賀國慶及90周年會慶 工展會派現金券

踏入下半年大型活動接踵而來。適逢中華人民共和國成立75周年及廠商會成立90周年，廠商會將舉行多個活動，如周年賽馬紀念盃、慶祝晚宴、大灣區國際論壇等；而工展會亦就周年誌慶增設「廠商會90周年展覽」，廠商會望藉展覽和市民一同回顧廠商會和香港經濟變遷。
廠商會昨日公布數個重點活動，當中不少為廠商會成立90周年活動。最近周年活動是七一賽馬日中，商會將在當日冠名贊助香港賽馬會其中一場賽事，與廣大市民同慶回歸。廠商會亦於於9月12日舉行中華人民共和國成立75周年暨廠商會90周年慶祝晚宴，與兩岸四地的賓客同慶賀。另外，廠商會正製作90周年紀念冊，輯錄廠商會過去90年參與國家和香港經濟及社會發展的珍貴歷史圖片。
90歲長者訪工展會獲福袋
至於廠商會最具代表性活動「工展會」亦會就成立90周年而有所改變。今年工展會將會推出「廠商會90周年展覽」，展出該會90多年的歷史及香港經濟及社會變遷；場內也設有大型生日蛋糕裝置讓市民「打卡」留念，而到訪的90歲市民亦會獲贈福袋。此外，廠商會將向顯關懷」計劃增撥資源，向更多基層市民發放現金券。
廠商會會長盧金榮表示，廠商會會務不斷突破，近年更開拓一系列全新服務，涵蓋品牌發展，科技商品化以及可持續發展等領域，協助業界把握「新質生產力」的機遇。他又指，工業已被視為重塑香港的新優勢，在推動粵港創新鏈深度融合的重要動力；廠商會致力協助商界適應產業變化， 保持香港生產力。