廠商會賀國慶及90周年會慶 工展會派現金券

踏入下半年大型活動接踵而來。適逢中華人民共和國成立75周年及廠商會成立90周年，廠商會將舉行多個活動，如周年賽馬紀念盃、慶祝晚宴、大灣區國際論壇等；而工展會亦就周年誌慶增設「廠商會90周年展覽」，廠商會望藉展覽和市民一同回顧廠商會和香港經濟變遷。

廠商會昨日公布數個重點活動，當中不少為廠商會成立90周年活動。最近周年活動是七一賽馬日中，商會將在當日冠名贊助香港賽馬會其中一場賽事，與廣大市民同慶回歸。廠商會亦於於9月12日舉行中華人民共和國成立75周年暨廠商會90周年慶祝晚宴，與兩岸四地的賓客同慶賀。另外，廠商會正製作90周年紀念冊，輯錄廠商會過去90年參與國家和香港經濟及社會發展的珍貴歷史圖片。