廠商聯合會辦「香港ESG獎」 東華三院以環保村獲大獎

環境、社會及管治（ESG）成大勢所趨，為鼓勵香港企業，尤其是中小企表現，香港中華廠商聯合會舉辦2024「香港ESG獎」暨「ESG約章」頒授典禮，共有16家企業得獎，以及200間公司參與本年度「ESG約章」。 東華三院奪「 ESG 大獎」 「ESG獎」及「ESG約章」行動由廠商會主辨，香港品牌發展局為合辦機構，鼓勵業界透過簽署約章及訂立行動，為創造可持續未來共同努力。「香港ESG獎」設有「ESG大獎」、「ESG奬」及「中小型企業特別獎」，當中「ESG大獎」由東華三院奪得，他們致力推動社會共融，更興建環保營地「環保村」，推動可持續發展實踐低碳環保生活。

另有10家企業奪「ESG奬」，5家企業奪「中小型企業特別獎」，其中一間獲中小型企業特別獎的是添成鈕扣有限公司，該公司推出聚乳酸（PLA）可降解塑膠服裝袋，希望取代傳統塑膠包裝物料，提升業界回收操作水平。

廠商會年底推創新綠色平台 廠商會會長盧金榮致辭時指ESG作為評估企業表現指標及企業提升競爭力方式，企業尤其是中小企如果能及早行動，有助贏得投資者和客戶青睞，而今屆亦有不少中小企得獎，他認為得獎企業在ESG各領域展現出前瞻性和遠見，值得業界學習。盧金榮亦透露廠商會為鼓勵及協助業界透過實際行動實踐ESG，將於今年底推出一個創新綠色平台，讓社會各界運用碳積分進行碳抵銷，推動香港成為全球領先可持續發展城市。