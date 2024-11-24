廢物量下跌 回收率上升 謝展寰：下月推全新「綠綠賞」

環境及生態局長謝展寰在網誌表示，政府大力推進減廢回收，廢物量已經越過頂峰，並且開始穩步下降。隨着政府擴展社區回收網絡，推動更多市民參與回收，都市固體廢物的整體回收率亦開始上升，是香港保護環境的一個重要里程碑。他引述數據指，總回收量由2022年約191萬公噸，增加至2023年接近197萬公噸，增加超過5.5萬公噸，回收率亦由32%上升至33%。

此外，政府在2022年12月31日優化塑膠購物袋收費計劃，2023年塑膠購物袋棄置量約為37.2億個，較2022年約54.3億個大幅減少約31.5%，而當中單計平口袋的棄置量更按年下跌超過60%。塑膠購物袋收費計劃雖然已推行了十餘年，仍會與時並進，不斷優化，令這項減塑措施維持效用。

冀2026年公屋智能廚餘回收桶「一座一桶」

謝展寰表示，要推動市民回收，方便的回收設施和收集點是關鍵，所以不斷擴展政府回收網絡的公共回收物收集點，收集點數目已由2022年7月約160個大幅增加至現時500多個，並將於明年第一季進一步增加至800個。為更方便佔全港1/3人口的公屋居民進行回收，環保署現已在公共屋邨開設了45間回收便利點，年底會擴展至50間，服務覆蓋約120 萬人口。

廚餘方面，由2023年底至今年10月，環保署已將廚餘收集點由800個增至約1,450個，其中已在今年6月底完成在全港所有213個公共屋邨安裝共740個智能廚餘回收桶，比原定目標提早了兩個月。來年政府會進一步加強各項廚餘收集措施，其中包括將全港住宅的廚餘收集設施倍增至約1,600個，並會逐步為公屋增設智能廚餘回收桶，以達到2026年時公屋「一座一桶」的目標，亦會繼續透過不同計劃資助私人住宅樓宇安裝智能廚餘回收桶，以及增加廚餘回收流動點的數目至100個。