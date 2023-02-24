廣東省委書記黃坤明晤港傳媒代表團

廣東省委書記黃坤明昨日與特首李家超會面後，今日在廣州珠島賓館與本港傳媒高層代表團會面。黃坤明代表省委、省政府歡迎參訪團到訪，亦感謝香港傳媒界長期以來，給予粵港澳大灣區建設，以及廣東經濟社會發展的關注支持，形容今次香港主流傳媒機構來廣東交流考察，充分體現對深化粵港全方位交流合作、以良好輿論環境助推粵港澳大灣區建設的熱切期待和責任擔當。他續指，黨的二十大擘劃了全面建設社會主義現代化國家、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，對推進粵港澳大灣區建設作出部署，彰顯大灣區建設前途無量、大有可為。

黃坤明又說，廣東將認真貫徹落實黨的二十大精神，堅持以高質量發展為牽引高水平推進現代化建設，把謀劃推進新階段，粵港澳大灣區建設作為重點任務「抓實、抓好」，著力建設好橫琴、前海、南沙等重大合作平台，打造國際化、市場化、法治化營商環境，攜手港澳各展所長、優勢疊加，進一步挖掘釋放大灣區發展的巨大潛力，加快建設國際一流灣區、發展最好的灣區。

冀本港傳媒繼續關心關注廣東發展

他希望本港傳媒界繼續關心關注廣東發展，多提寶貴意見建議，加強與廣東媒體的溝通協作，大力宣傳粵港澳大灣區建設的重大部署和工作進展，真實反映大灣區給三地群眾，特別是年輕人，創新、創業帶來的實實在在好處，引導廣大香港同胞，特別是香港青年投身大灣區建設，合力建設好共同的家園，同時積極面向國際社會加強宣介推廣，以全面、真實、立體的報道，向全世界展示大灣區良好形象和發展前景。

參訪團顧問、香港中聯辦副主任盧新寧亦有出席會面，她介紹了參訪團成員以及廣東之行的主要安排。她期待以此次訪問為契機，進一步增進粵港傳媒界相互瞭解，在採編資源共用、渠道共享、融合創新等方面深化合作，推動兩地媒體交流實現雙向奔赴、加速升溫，合力講好中國故事、大灣區故事、廣東故事。