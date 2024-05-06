廣東院舍照顧服務計劃即日起增兩認可機構　有佛山安老院已預留約200床位予港人

位於佛山市南海區的暢享薈養老院約3年前啟用，樓高8層的院舍除宿位外亦設有醫護中心，康復醫生每日會提供1次免費診治，包括針灸、推拿、艾灸等，一小時車程距離的中山大學附屬第一醫院亦是「長者醫療券大灣區試點計劃」認可醫療機構之一。暢享薈現時共提供326個床位，即日起加入港府的廣東院舍照顧服務計劃後，入住的合資格港人長者將獲全額資助面積約270呎標準2人房間的其中一個床位費用。

暢享薈稱榮幸獲選為試點之一

院舍由本港私營安老服務機構「進優生活」與佛山養老機構「暢享薈」合作營運，暢享薈院長楊志仙表示，有幸獲港府認可成為試點之一，期待繼續為港人提供優質的安老服務和設施，相信今次合作有助改善香港長者生活。進優生活行政總裁陳碩暉亦稱，十分期待今次計劃共同推進兩地養老服務領域交流合作與優勢互補，有助日後把服務拓展至大灣區其他城市，令港人長者晚年生活有更多選擇。

九旬嫗入住後感生活舒服

年屆九旬的楊婆婆早年跟隨丈夫由佛山到香港生活，其後因丈夫離世而獨居在元朗一段時間，她現時行動不便、需要用輪椅進出。楊婆婆長居於佛山的兒子近期安排她入住暢享薈，認為環境和護理質素都很理想，更方便他探望母親。楊婆婆指，遷入院舍後環境和空氣都很好，「生活覺得好舒服。」