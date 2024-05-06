廣東院舍照顧服務計劃即日起增兩認可機構　有佛山安老院已預留約200床位予港人

廣東院舍照顧服務計劃即日起新增兩間內地安老院，其中佛山的暢享薈養老院指，已預留約200個護理安老宿位予港人入住，部分更分布於3層「港人專區」，希望方便港人長者更快適應院舍生活。
合資格港人長者獲全額資助
位於佛山市南海區的暢享薈養老院約3年前啟用，樓高8層的院舍除宿位外亦設有醫護中心，康復醫生每日會提供1次免費診治，包括針灸、推拿、艾灸等，一小時車程距離的中山大學附屬第一醫院亦是「長者醫療券大灣區試點計劃」認可醫療機構之一。暢享薈現時共提供326個床位，即日起加入港府的廣東院舍照顧服務計劃後，入住的合資格港人長者將獲全額資助面積約270呎標準2人房間的其中一個床位費用。
暢享薈稱榮幸獲選為試點之一
院舍由本港私營安老服務機構「進優生活」與佛山養老機構「暢享薈」合作營運，暢享薈院長楊志仙表示，有幸獲港府認可成為試點之一，期待繼續為港人提供優質的安老服務和設施，相信今次合作有助改善香港長者生活。進優生活行政總裁陳碩暉亦稱，十分期待今次計劃共同推進兩地養老服務領域交流合作與優勢互補，有助日後把服務拓展至大灣區其他城市，令港人長者晚年生活有更多選擇。
九旬嫗入住後感生活舒服
年屆九旬的楊婆婆早年跟隨丈夫由佛山到香港生活，其後因丈夫離世而獨居在元朗一段時間，她現時行動不便、需要用輪椅進出。楊婆婆長居於佛山的兒子近期安排她入住暢享薈，認為環境和護理質素都很理想，更方便他探望母親。楊婆婆指，遷入院舍後環境和空氣都很好，「生活覺得好舒服。」
暢享薈表示，透過廣東院舍照顧服務計劃北上養老的港人長者，港府會提供全額資助，包括食宿、護理服務、個人照顧費用及基本醫療費用，他們只需負擔尿片、導管等個人消耗品、醫療及活動費支出。同日加入計劃的另一間院舍為深圳寶安區的深業頤居養老深業頤居養老院，參與計劃的院舍數目目前增至4間。