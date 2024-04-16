廣華醫院急症室緊急病人平均等53分鐘不達標　4醫院非緊急病人輪候逾4小時

公立醫院急症室需求殷切，醫管局服務目標訂明95%危急和90%緊急病人，會在15分鐘或30分鐘內獲處理，惟去年瑪麗醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院和威爾斯親王醫院的緊急病人平均輪候時間均不達標，當中廣華醫院需時更高達53分鐘。
北區醫院非緊急病人平均輪候超過5小時
至於次緊急和非緊急的急症室就診病人，醫務衞生局回覆立法會特別財委會書面提問指，整體輪候時間分別為181分鐘及209分鐘，當中次緊急病人在廣華醫院平均要等263分鐘，逾4.3小時的輪候時間為各公院急症室最長。
非緊急病人要等最長時間的是北區醫院，時間長達311分鐘，即平均超過5小時才獲診症。其餘平均要非緊急病人輪候多於4小時的急症室，包括屯門醫院290分鐘、廣華醫院267分鐘和聯合醫院260分鐘。醫管局指，急症室若接收了病情較危急的病人，便需要調動醫護人員搶救較危急病人，被分類為次緊急或非緊急的病人，將需要等候較長時間。
上年度近萬就診人次非居港
就診人次方面，去年4月至12月的臨時數字顯示，各公立醫院急症室合共有近158萬人次就診，包括約85.6萬次緊急和近4.6萬非緊急病人，兩者佔整體約五成七；2022至23年度全年就有169.6萬就診人次，五成五為次緊急或非緊急病人。另外，急症室去年4月至12月有9,801就診人次為來自澳門、內地等的其他病人，2022至23年度全年則有10,758名其他病人。