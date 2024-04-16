廣華醫院急症室緊急病人平均等53分鐘不達標　4醫院非緊急病人輪候逾4小時

公立醫院急症室需求殷切，醫管局服務目標訂明95%危急和90%緊急病人，會在15分鐘或30分鐘內獲處理，惟去年瑪麗醫院、廣華醫院、瑪嘉烈醫院和威爾斯親王醫院的緊急病人平均輪候時間均不達標，當中廣華醫院需時更高達53分鐘。

北區醫院非緊急病人平均輪候超過5小時

至於次緊急和非緊急的急症室就診病人，醫務衞生局回覆立法會特別財委會書面提問指，整體輪候時間分別為181分鐘及209分鐘，當中次緊急病人在廣華醫院平均要等263分鐘，逾4.3小時的輪候時間為各公院急症室最長。