廣華醫院急症室5月31日進駐新大樓　入口遷至碧街

廣華醫院各項服務將陸續由現址(右)，遷移至毗鄰的新大樓(左)。(陳奕釗攝)

油麻地廣華醫院正進行重建工程，第一期新大樓已經大致落成，正陸續進行收樓程序、內部裝修和設備測試。院方指，現有廣華醫院急症室服務暫定下月31日早上7時半遷到新大樓，入口會由現時的窩打老道移至碧街。

擺橫額通知駕駛者病人搬急症室

廣華醫院行政總監鄧錦成稱，搬遷的基本原則是不中斷急症室服務，內部已就搬遷籌備數個月，又指已經通知消防處，「救護車一定唔會搞錯」。他續說，已聯絡的士台和計劃在醫院外圍擺放橫額等指示，通知的士司機、駕駛者和街坊。

醫管局數年前與港鐵探討興建行人隧道，連接廣華醫院至港鐵油麻地站。鄧錦成被問到項目進度時，僅稱不論最終無障礙設施方案如何，院方都會積極配合。他又說，院方日內會在油麻地站內以刊登廣告形式，持續向病人和家屬交代改建時間表和進展等。