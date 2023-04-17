廣華醫院急症室5月31日進駐新大樓　入口遷至碧街

油麻地廣華醫院正進行重建工程，第一期新大樓已經大致落成，正陸續進行收樓程序、內部裝修和設備測試。院方指，現有廣華醫院急症室服務暫定下月31日早上7時半遷到新大樓，入口會由現時的窩打老道移至碧街。
擺橫額通知駕駛者病人搬急症室
廣華醫院行政總監鄧錦成稱，搬遷的基本原則是不中斷急症室服務，內部已就搬遷籌備數個月，又指已經通知消防處，「救護車一定唔會搞錯」。他續說，已聯絡的士台和計劃在醫院外圍擺放橫額等指示，通知的士司機、駕駛者和街坊。
醫管局數年前與港鐵探討興建行人隧道，連接廣華醫院至港鐵油麻地站。鄧錦成被問到項目進度時，僅稱不論最終無障礙設施方案如何，院方都會積極配合。他又說，院方日內會在油麻地站內以刊登廣告形式，持續向病人和家屬交代改建時間表和進展等。
料新急症室可簡化理順流程
急症室搬遷後面積將增加2.6倍，鄧錦成指現有急症室服務受制於空間不足，「(現時)有醫生都冇地方診症。」在配合新增的急症病房後，他相信日後新地方可簡化和理順診症流程，有助提升效率。
廣華醫院新大樓樓高17層和有2層地庫，總樓面面積達14.5萬平方米。除急症室服務訂於5月底搬遷外，其餘各專科期望5月下旬至6月上旬陸續搬遷，目標每個專科在一至兩日內完成，「如果搬遷時間拉太長，危險就太大。」
隔離病床最多可增至150張
位於新大樓17樓的內科及老人科隔離病房，合共設有56張隔離病床，包括24個單人病格、6個三人病格、2個七人病格，而16樓亦有全負壓隔離病房。連同大樓其他具備轉換為隔離病房設備的病床數目，廣華醫院指最高峰可同時提供約150張隔離病床。
5G網絡覆蓋全院
院方稱，新大樓可加強日間醫療護理服務、住院服務、新增內科腫瘤科服務，以及擴建急症室、設立急症科病房等，同時將增加4間手術室。醫管局近年致力推動「智慧醫院」發展，新大樓將成為醫管局首間全院提供5G網絡服務的醫院。院方指，5G網絡除可應用在遙距醫療、遙距手術和推動電子化系統等，病人和市民亦可使用5G Wi-Fi服務。
目前醫管局正就廣華醫院第二期擴建工程，向立法會申請撥款，預計今年下半年展開第二期拆卸及下層結構工程。當兩期工程完工後，廣華醫院手術室總數能增加一倍至20間，合共亦能增設8間X光室、1間磁力共振掃描室和1間心導管檢查室等診斷及放射服務設施。