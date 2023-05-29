廣華醫院新急症室5.31早上啟用　入口上落客區遷離窩打老道

油麻地廣華醫院新大樓上月起陸續啟用，院方宣布急症室將於周三(31日)早上7時半搬到新大樓，新急症室入口和車輛上落客點，亦會由現時的窩打老道改為碧街。至於由救護車運送的病人，屆時繼續可從窩打老道進入，直送新急症室的急救房旁邊，有助病人更快獲得治療。

新大樓增設急症科病房

廣華醫院新大樓屬第一期重建工程項目，新急症室較現有醫院東翼的面積大約2.6倍，有4間主要處理次緊急和非緊急病人的診症室、2間兒科診症室，並增設急症科病房、感染控制隔離區域和24小時電腦斷層掃描服務等，次緊急和非緊急等候區共有79張座椅。廣華醫院行政總監鄧錦成稱，新急症室較大的空間可改善病人要擠逼等候診治的情況，日後亦有空間分隔一般和發燒病人，「空間大啲對感染控制亦好重要。」