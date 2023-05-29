廣華醫院新急症室5.31早上啟用　入口上落客區遷離窩打老道

油麻地廣華醫院新大樓上月起陸續啟用，院方宣布急症室將於周三(31日)早上7時半搬到新大樓，新急症室入口和車輛上落客點，亦會由現時的窩打老道改為碧街。至於由救護車運送的病人，屆時繼續可從窩打老道進入，直送新急症室的急救房旁邊，有助病人更快獲得治療。
新大樓增設急症科病房
廣華醫院新大樓屬第一期重建工程項目，新急症室較現有醫院東翼的面積大約2.6倍，有4間主要處理次緊急和非緊急病人的診症室、2間兒科診症室，並增設急症科病房、感染控制隔離區域和24小時電腦斷層掃描服務等，次緊急和非緊急等候區共有79張座椅。廣華醫院行政總監鄧錦成稱，新急症室較大的空間可改善病人要擠逼等候診治的情況，日後亦有空間分隔一般和發燒病人，「空間大啲對感染控制亦好重要。」
急症室殘廁已裝感應系統
急症室輪候時間長一直為人詬病，醫院已因應擴大面積而增加相應人手，鄧錦成希望在醫護人員能力範圍下，盡量協助縮短病人輪候時間，又稱在新急症室啟用後會密切監察處理病人的流程。廣華醫院急症科部門主管陳東寧指，現有急症室空間擠逼、做心電圖、抽血等程序，往往要先等候不敷應用的房間，料增加空間後可理順流程、改善等候時間。
早前有病人於公立醫院急症室傷殘人士洗手間內猝死。廣華醫院新急症室的3個殘廁均已加裝偵測系統，當使用者在洗手間靜止10分鐘，系統便會透過手提電話短訊通知醫護人員，若到場敲門未獲回應，便會用後備鎖匙開啟。陳東寧稱，院方正探討會否建立急症室病人追蹤系統。
舊急症室關閉初期仍處理緊急個案
廣華醫院現有急症室同日早上7時半會停收新症，並在服務最後一位病人後關閉，但如有緊急個案仍會處理。院方已在港鐵油麻地站和附近主要街道張貼告示，提示市民急症室搬遷日期和時間，新急症室啟用初期亦會增加當值醫護人員和安排義工協助病人。