廣華醫院第一期重建將竣工 急症室5.31進駐新大樓

現有的廣華醫院建築群超過60年歷史，隨著毗鄰的新大樓落成，多項醫院服務亦將按計劃遷移，包括暫定下月31日上午7時半啟用新急症室，現址急症服務屆時會停收新症，待完成服務所有求診病人後關閉。鄧錦成稱，院方已就遷移急症室通知消防處救護車和的士台，日後又會在附近擺放指示通知駕駛者和行人。

盼一兩日完成遷移一個專科

新大樓的急症室面積較現有大2.6倍，被問到能否改善病人輪候情況時，鄧錦成稱現有急症室「有醫生都冇地方診症」，變相很多時間都在等見醫生。他續說，在較大的急症室可簡化和理順診症流程，再配合該院新增的急症病房，相信整體情況會有改善。

醫院已計劃好不同服務的遷移日期，其中本月底會先將風險較低的非緊急服務、門診、日間服務等搬到新大樓，並可同時測試新大樓服務安全性和能力。至於不同專科的住院病人，將在下月下旬至6月上旬的一個月內完成，目標每一至兩日遷移一個專科的病人，鄧錦成透露屆時部分醫護人員將取消休假協助。