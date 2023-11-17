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2023-11-17 10:34:51

廣華醫院電線槽鍍層厚度重量不合格　工程師指或縮短壽命

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廣華醫院電線槽鍍層厚度重量不合格　工程師指或縮短壽命

廣華醫院電線槽鍍層厚度重量不合格　工程師指或縮短壽命

斥資逾100億元重建、今年落成的廣華醫院新大樓，被揭發電線槽涉嫌偷工減料。醫管局證實大樓電線槽鍍層的厚度和重量都不達標資深電機及屋宇裝備工程師何永業在電台節目指鍍層不足，不會對供電及樓宇結構造成即時風險，亦不會導致電線槽立即失效但會減低防鏽鍍層的壽命。他認爲供應商要交代出錯原因，如果是物料生產過程出錯，應要求供應商修正及罰款，若涉及人為因素，就要追究法律責任。

廣華醫院電線槽鍍層厚度重量不合格　何永業指或縮短壽命

廣華醫院電線槽鍍層厚度重量不合格　何永業指或縮短壽命

13至27微米厚度範圍可接受

何永業解釋一般情況下，有關部門進行採購，當有承辦商中標時需要提供樣板、符合獨立化驗所的證書證明，以證明樣板符合要求。調查發現電線槽鍍層厚度少於20微米的標準何永業說如果厚度在13至27微米範圍之內，是合理可接受。但如果大多都不符合這個範圍，希望發展商或生產商可以清楚交代，釋除市民疑慮。

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發現有生鏽跡象應預早更換

何永業指重新更換電線槽的難度大，工序繁複。他建議如果有電線槽的鍍層厚度不足，可以考慮在外露較容易潮濕的位置，加多一層帶鋅的油漆，亦需要加強巡查，當發現有生鏽跡象就預早更換。何永業指難用肉眼檢查塗層厚度，必須用儀器量度，而以往較少檢查，建議政府日後可抽樣檢查，確保符合要求。

電線槽物料供應順昌電器製品廠回應傳媒查詢，指公司已聘請獨立第三方顧問研究調查報告內容，及與特別專責小組繼續調查事故起因，全面審視各合約項目的產品生產及供應流程。公司指會積極配合醫管局、承建商及各政府部門，積極跟進事件及提供完善的解決方案。

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