廣華醫院電線槽鍍層厚度重量不合格　工程師指或縮短壽命

斥資逾100億元重建、今年落成的廣華醫院新大樓，被揭發電線槽涉嫌偷工減料。醫管局證實大樓電線槽鍍層的厚度和重量都不達標。資深電機及屋宇裝備工程師何永業在電台節目指鍍層不足，不會對供電及樓宇結構造成即時風險，亦不會導致電線槽立即失效，但會減低防鏽鍍層的壽命。他認爲供應商要交代出錯原因，如果是物料生產過程出錯，應要求供應商修正及罰款，若涉及人為因素，就要追究法律責任。

何永業解釋一般情況下，有關部門進行採購，當有承辦商中標時需要提供樣板、符合獨立化驗所的證書證明，以證明樣板符合要求。而調查發現電線槽鍍層厚度少於20微米的標準，何永業說如果厚度在13至27微米範圍之內，是合理可接受。但如果大多都不符合這個範圍，希望發展商或生產商可以清楚交代，釋除市民疑慮。

發現有生鏽跡象應預早更換

何永業指重新更換電線槽的難度大，工序繁複。他建議如果有電線槽的鍍層厚度不足，可以考慮在外露較容易潮濕的位置，加多一層帶鋅的油漆，亦需要加強巡查，當發現有生鏽跡象就預早更換。何永業指難用肉眼檢查塗層厚度，必須用儀器量度，而以往較少檢查，建議政府日後可抽樣檢查，確保符合要求。

電線槽物料供應商順昌電器製品廠回應傳媒查詢，指公司已聘請獨立第三方顧問研究調查報告內容，及與特別專責小組繼續調查事故起因，全面審視各合約項目的產品生產及供應流程。公司指會積極配合醫管局、承建商及各政府部門，積極跟進事件及提供完善的解決方案。