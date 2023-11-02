熱門搜尋:
粵車南下 雙11 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-02 11:44:11

廣華醫院電線槽鍍層疑不合規格　盧寵茂：供應商若涉欺騙交執法部門處理

分享：
3ac521b4-8b25-4cdc-b362-a5ea3b4c6641.jpg

醫務衞生局局長盧寵茂。(李睿哲攝)

廣華醫院第一期重建項目年中投入服務，惟有報道指已啟用的新大樓懷疑有人偷工減料，使用較政府要求次一級別的電線槽，當中鍍層懷疑不合規格醫務衛生局長盧寵茂今日(2日)表示，有關塗層屬於防鏽和保護作用，不涉及建築結構安全，醫管局會按一貫機制調查，供應商如有違規，當中若涉刑事和欺騙行為，會交由執法部門處理。

Ad Block
廣華醫院重建工程懷疑有電線槽鍍層不合規格。(資料圖片／陳奕釗攝) 廣華醫院現正進行原址分階段重建工程。(資料圖片／陳奕釗攝) 廣華醫院現正進行原址分階段重建工程。(資料圖片／林俊源攝) 廣華醫院現正進行原址分階段重建工程。(資料圖片／林俊源攝) 廣華醫院現正進行原址分階段重建工程。(資料圖片／林俊源攝)

稱非高風險項目   驗收過程不會檢查

盧寵茂說，涉事塗層主要是防鏽和保護作用，不涉及建築結構安全，亦不會對醫院職員和病人構成風險。他說調查有不同方法，報道中的數據或受環境影響，不能作準，醫管局會按一貫機制調查，由第三方抽樣進行實驗室檢驗，若發現材料不符標籤和合約標準，會商討補救和懲處措施，供應商如有違規，政府會根據合約條款處理，若涉刑事和欺騙行為，會交由執法部門處理。

他補充，醫管局重視工程安全，惟塗層不是高風險項目，驗收過程不會檢查塗層厚度，一般由供應商確認和寫明指標，若不符合標準，只會影響管道外層生鏽和耐用程度，初步評估病人服務不會受到影響。

醫管局昨晚就表示，上月18日起對廣華醫院新大樓電線槽鍍層厚度展開檢測，獨立專家稍後會實地抽取樣本，送往實驗室進行詳細檢驗，又說已去信總承建商要求交代物料是否符合規定，一旦發現不符合標準，將嚴肅追究責任及要求總承建商補救。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受