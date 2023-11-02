廣華醫院電線槽鍍層疑不合規格　盧寵茂：供應商若涉欺騙交執法部門處理

廣華醫院第一期重建項目年中投入服務，惟有報道指已啟用的新大樓懷疑有人偷工減料，使用較政府要求次一級別的電線槽，當中鍍層懷疑不合規格。醫務衛生局長盧寵茂今日(2日)表示，有關塗層屬於防鏽和保護作用，不涉及建築結構安全，醫管局會按一貫機制調查，供應商如有違規，當中若涉刑事和欺騙行為，會交由執法部門處理。

稱非 高風險項目 驗收過程不會檢查

盧寵茂說，涉事塗層主要是防鏽和保護作用，不涉及建築結構安全，亦不會對醫院職員和病人構成風險。他說調查有不同方法，報道中的數據或受環境影響，不能作準，醫管局會按一貫機制調查，由第三方抽樣進行實驗室檢驗，若發現材料不符標籤和合約標準，會商討補救和懲處措施，供應商如有違規，政府會根據合約條款處理，若涉刑事和欺騙行為，會交由執法部門處理。

他補充，醫管局重視工程安全，惟塗層不是高風險項目，驗收過程不會檢查塗層厚度，一般由供應商確認和寫明指標，若不符合標準，只會影響管道外層生鏽和耐用程度，初步評估病人服務不會受到影響。

醫管局昨晚就表示，上月18日起對廣華醫院新大樓電線槽鍍層厚度展開檢測，獨立專家稍後會實地抽取樣本，送往實驗室進行詳細檢驗，又說已去信總承建商要求交代物料是否符合規定，一旦發現不符合標準，將嚴肅追究責任及要求總承建商補救。