廣華醫院首期重建完成　二期已展開舊大樓將拆卸

廣華醫院重建第一期完成，惟大樓近日被揭懷疑偷工減料等醜聞。醫管局今日(28日)為新大樓舉辦開幕典禮，特首李家超視像致辭指，香港是全球最長壽的城市之一，未來人口愈趨老化時，慢性疾病亦漸見普及，政府已投放大量資源提升醫療衞生服務，未來亦會充分善用香港醫療衞生、生物科技、基礎研究等方面的優勢，發展香港成為醫療創新樞紐。

重建廣華醫院是醫管局10年醫院發展計劃項目之一，已於今年4月投入服務的新大樓有逾1,200張病床、14間手術室，第二期重建計劃現已展開，舊大樓的主座、北翼和東翼等建築物即將拆卸重建。新大樓亦使廣華醫院成為醫管局轄下第一間全院提供5G網絡服務的醫院。

親身出席的政務司副司長卓永興致辭說，廣華醫院第二期重建預計可增加逾500張病床、10間手術室、專科門診診症室及擴充各項配套設施；他在致辭末段亦不忘呼籲台下嘉賓和醫護人員，下月10日參與區議會選舉投票。

醫衞局多名高官出席

醫管局主席范鴻齡表示，醫院重建引入多項智慧科技，有助紓緩九龍中醫院聯網急症醫療壓力，並指5G技術可應用在遙距醫療、遙距手術及推動電子化系統等臨床服務上，既有助提升醫療成效及運作效率，亦可為病人提供更舒適及便捷醫療服務。