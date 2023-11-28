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2023-11-28 20:44:49

廣華醫院首期重建完成　二期已展開舊大樓將拆卸

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廣華醫院重建計劃第一期大樓今日舉行開幕典禮。(政府新聞處)

廣華醫院重建計劃第一期大樓今日舉行開幕典禮。(政府新聞處)

廣華醫院重建第一期完成，惟大樓近日被揭懷疑偷工減料等醜聞。醫管局今日(28日)為新大樓舉辦開幕典禮，特首李家超視像致辭指，香港是全球最長壽的城市之一，未來人口愈趨老化時，慢性疾病亦漸見普及，政府已投放大量資源提升醫療衞生服務，未來亦會充分善用香港醫療衞生、生物科技、基礎研究等方面的優勢，發展香港成為醫療創新樞紐。

廣華醫院新大樓已於今年4月投入服務。(資料圖片／陳奕釗攝) 廣華醫院新大樓已於今年4月投入服務。(資料圖片／陳奕釗攝) 廣華醫院新大樓已於今年4月投入服務。(資料圖片／陳奕釗攝) 廣華醫院新大樓已於今年4月投入服務。(資料圖片／陳奕釗攝) 廣華醫院新大樓已於今年4月投入服務。(資料圖片／陳奕釗攝)

卓永興致辭不忘籲區選投票

重建廣華醫院是醫管局10年醫院發展計劃項目之一，已於今年4月投入服務的新大樓有逾1,200張病床、14間手術室，第二期重建計劃現已展開，舊大樓的主座、北翼和東翼等建築物即將拆卸重建。新大樓亦使廣華醫院成為醫管局轄下第一間全院提供5G網絡服務的醫院。

親身出席的政務司副司長卓永興致辭說，廣華醫院第二期重建預計可增加逾500張病床、10間手術室、專科門診診症室及擴充各項配套設施；他在致辭末段亦不忘呼籲台下嘉賓和醫護人員，下月10日參與區議會選舉投票。

醫衞局多名高官出席

醫管局主席范鴻齡表示，醫院重建引入多項智慧科技，有助紓緩九龍中醫院聯網急症醫療壓力，並指5G技術可應用在遙距醫療、遙距手術及推動電子化系統等臨床服務上，既有助提升醫療成效及運作效率，亦可為病人提供更舒適及便捷醫療服務。

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除卓永興外，親身出席的官員亦包括醫務衞生局局長盧寵茂、常任秘書長陳松青、副局長李夏茵、東華三院甲辰年主席何世柱、前主席王賢誌，以及醫管局行政總裁高拔陞、九龍中醫院聯網總監張復熾、舂磡角慈氏護養院、律敦治及鄧肇堅醫院和東華東院行政總監劉家獻等。不過，現場雖然設有傳媒採訪區，但未有任何官員或醫管局成員回應記者提問。

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