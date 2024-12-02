廣西高中生寄信林鄭「收大禮」 獲回贈親筆簽名選特首刊物｜Ray Online

林鄭月娥在明信片親筆留言送上祝福，更附上她於2017年競選特首期間印刷的刊物，並在書上親筆簽名。（小紅書）

林鄭月娥卸任行政長官後，仍不時現身公開場合及北上內地演講交流。廣西一名男高中生上周六（11月30日)在社交平台小紅書分享自己18歲生日前夕，收到林鄭月娥的回信。林鄭月娥在明信片親筆留言送上祝福，更附上她於2017年競選特首期間印刷的刊物，並在書上親筆簽名，該名學生直言感到「非常驚喜和意外」。

廣西桂林市第一中學高三學生黎燦在小紅書發文，分享自己在18歲生日將至之際，收到林鄭月娥透過順豐快遞的回信，郵件由前任行政長官辦公室寄出，附上2017年林鄭月娥競選特首期間印刷的生平介紹刊物，書上有親筆簽名，並且有一張發展局所印製、粉嶺松嶺鄧公祠做主題的明信片。林鄭親筆寫上黎燦同學的名字，並稱「我今年曾先後兩次訪問桂林市，文化山水美不勝收。祝你有美好的前程」，並在右下角附上林鄭月娥簽名。

收到「生日大禮」的黎燦表示直言感到「非常驚喜和意外」，又指林鄭月娥是其「非常敬佩的一位長官」。有網民驚訝林鄭親筆回信，留言讚「林太的字很美」，不過亦有人抱怨曾寄信予林鄭，「只未收到回信」，有人亦稱「只收到了客套話回信，簽名照也不給」。

早前獲李家超私人秘書回信

黎燦不時向名人發信，他早前亦向特首李家超發信，獲行政長官私人秘書回信，稱「謝謝你對行政長官的鼓勵和支持」，祝他學業進步、身體健康。黎燦又曾經向法國總統馬克龍發信，獲得親筆簽名明信片。