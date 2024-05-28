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2024-05-28 17:51:07

廣西3賊潛葵涌公屋爆竊斷正　涉至少10宗同類案

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警方新界南總區拘捕3名來自廣西的男子，年齡介乎26至33歲，涉嫌爆竊及企圖爆竊，調查相信他們與區內至少10宗爆竊案有關。

警方新界南總區拘捕3名來自廣西的男子，年齡介乎26至33歲，涉嫌爆竊及企圖爆竊，調查相信他們與區內至少10宗爆竊案有關。

警方在葵涌一公屋拘捕3名來自廣西的男子，年齡介乎26至33歲，涉嫌爆竊及企圖爆竊，調查相信他們與區內至少10宗爆竊案有關。

警方新界南總區拘捕3名來自廣西的男子，年齡介乎26至33歲，涉嫌爆竊及企圖爆竊，調查相信他們與區內至少10宗爆竊案有關。 警方新界南總區拘捕3名來自廣西的男子，年齡介乎26至33歲，涉嫌爆竊及企圖爆竊，調查相信他們與區內至少10宗爆竊案有關。 警方新界南總區拘捕3名來自廣西的男子，年齡介乎26至33歲，涉嫌爆竊及企圖爆竊，調查相信他們與區內至少10宗爆竊案有關。

警方新界南總區表示，去年11月起留意到有爆竊集團針對低層住宅，尤其是保安措施欠奉及粗疏的單位爆竊，發生地點包括荃灣、葵涌和沙田，共損失57萬元現金及珠寶首飾。新界南總區刑事部調查及翻查閉路電視片段後鎖定3名來自廣西的男子，他們每次會短暫留港犯案，再迅速離港，分工仔細，包括有人事先「踩線」後，再趁黃昏入夜挑選烏燈黑火、保安程度較低的住宅單位落手。

「騎膊馬」爬水渠上3樓

3人於前日(26日)經落馬洲口岸入境，警員隨即監察他們的動向，其中1人昨日(27日)到葵涌一個公屋單位「踩線」，勘察地形及拍照，尋找保安漏洞，及後同日黃昏與2名同黨再到場，其中一人「把風」，另一身材較高大的疑犯「騎膊馬」將較矮小的同黨送上大廈平台，後者爬水渠進入三樓一個單位爆竊，當3人離開時被埋伏的警員一網成擒。

警方在負責的爆竊身上檢獲一支鋼叉，相信用作毀壞單位窗花，在單位內亦發現疑犯多個鞋印。當時事發時戶主正在單位內休息，故此並無開燈，警方相信賊人知道單位有人，最後空手而回，三人目前被扣查，正調查他們與其他爆竊案的關係。

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