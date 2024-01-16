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2024-01-16 20:12:15

廣青總倡港府吸引求學期青年赴港　鞏固「八大中心」定位鼓勵深造

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有組織研究建議，港府多管齊下吸引青年人才。(資料圖片／蘇文傑攝)

有組織研究建議，港府多管齊下吸引青年人才。(資料圖片／蘇文傑攝)

本港大部分企業近年人才短缺，香港廣東青年總會一項調查發現，六成多受訪者願意到大灣區內地城市發展，亦有逾四成在廣東讀書的香港青年，有意在5年內回流發展，認為港人在兩地雙向流動的潛力很高，建議港府多管齊下吸引人才，包括提早在求學時間吸引具潛力學生來港升學和進修。

廣青總去年訪問1,000名15至39歲香港青年，以及530居廣東省的香港青年。結果顯示，67%香港受訪者認同或非常認同大灣區發展規劃，比率較2021年的35%增近一倍的同時，更創2018年以來新高。在有升學或進修計劃的香港受訪者當中，更有逾七成有意赴內地升學或進修。

霍啟山(左)和郭基煇。(大會提供)

霍啟山(左)和郭基煇。(大會提供)

研究建議冀助發展國際專上教育樞紐

調查報告建議，港府可提早於求學期「吸人才、留人才」，包括增設獎學金和教育基金等，吸引全球優才學生在港升學或進修，並留港就業，而港府亦要鞏固香港在十四五規劃下的「八大中心」定位，鼓勵更多青年選擇在八大重點領域深造。另外，報告建議便利港青在內地升學或進修，以及協助畢業青年在大灣區就業。

政府銳意把香港發展成國際專上教育樞紐，廣青總執行主席郭基煇指，研究提出的建議一是希望支持發展有關樞紐，二是希望鼓勵青年在學習期間增加內地學習和交流經驗，鼓勵港青「讀萬卷書與行萬里路」。廣青總主席霍啟山就相信，各界舉辦的兩地交流活動成功發揮作用，使青年對大灣區發展的認同程度再創新高。

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