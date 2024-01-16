廣青總倡港府吸引求學期青年赴港　鞏固「八大中心」定位鼓勵深造

本港大部分企業近年人才短缺，香港廣東青年總會一項調查發現，六成多受訪者願意到大灣區內地城市發展，亦有逾四成在廣東讀書的香港青年，有意在5年內回流發展，認為港人在兩地雙向流動的潛力很高，建議港府多管齊下吸引人才，包括提早在求學時間吸引具潛力學生來港升學和進修。

廣青總去年訪問1,000名15至39歲香港青年，以及530居廣東省的香港青年。結果顯示，67%香港受訪者認同或非常認同大灣區發展規劃，比率較2021年的35%增近一倍的同時，更創2018年以來新高。在有升學或進修計劃的香港受訪者當中，更有逾七成有意赴內地升學或進修。