延續愛心水滴 彰顯中華傳統美德！第19屆．2024愛心獎現正接受申請！

古文勸學中曾提及「積善成德，而神明自得，聖心備焉。」只要日常生活中多累積善行，必能養成高尚的品德，不但獲得聰明智慧，更能具備聖人的思想品德。為了延續上屆（第18屆）【愛心水滴．匯流成海】的主題，今屆將繼續甄選6至8名來自全球華人、法人慈善及公益團體的得獎者。至於獎金方面，同時會提升至美金19萬元（約148萬港元），獎金全額用於參選地區公益慈善項目，讓更多弱勢族群受惠。

愛心無分界限 延續中華文化

於過去18年，愛心獎甄選出來自海內外合共114位實至名歸的得獎者，逐步實現愛心獎創辦人林添茂先生的心願「愛心無分國界、種族、宗教」。中國公益研究院王振耀理事長勛勉曾指「愛心獎已經跨越各類疆界，成為華夏民族共同光大仁義禮智信美德，凝聚修齊治平的至善大道！兩岸四地各界並華人華僑，精心呵護，培育、加持、賦能，彰顯和平仁愛智慧，已經鑄就中華民族自立於世界民族之林的一統愛心善業！」

愛心獎目標獎勵對象

公益創新，先知先行 愛心企業，社會典範 宗教領袖，慈愛喜捨 默默行善，匡正風氣 濟困扶危，救助無依

推薦愛心楷模 彰顯善心愛行

現凡居住中國內地暨香港、澳門、台灣地區，並持有當地永久居民身分證，全球華裔（華人及華僑等），不分宗教、性別、職業、年齡，以及上述地區之法人慈善及公益團體，其愛心善舉符合獎勵標準，均可被推薦參選。參選者如參選期間離世，即喪失資格。

今屆愛心獎（第19屆）海內外推薦今天起正式開始，推薦可以經由網上系統、電郵及郵寄等方式遞交申請，截止日期為4月30日（二）。第19屆．2024愛心獎頒獎典禮則於12月7日（六）由香港鳳凰衛視協辦、製播；東西方慈善論壇、吳修齊文教公益基金會、吳俊傑慈善公益基金會、台北科技大學校友總會、陳守仁基金會、許曉暉紀念基金等協辦。頒獎典禮後，在中國內地暨全球重要華人地區、網站、臉書、微信、微博、YouTube、Instagram、Line等陸續表彰得獎者的善心愛行。

更多詳情，敬請瀏覽官方網站www.compassionaward.org或臉書、微信、微博等。

網上提名系統連結

https://www.compassionaward.org/latest/ca_form/index.php

【第19屆．2024愛心獎】申請日期

即日至2024年4月30日（二）止

獎勵名額及獎項

甄選共6至8名（含全球華裔及法人慈善及公益團體），每名獎金美金19萬元、獎座及獎狀。

愛心獎終選委員會 / 基金會主席

李焯芬 / 李嘉音

愛心獎榮譽捐助

吳修齊基金會

吳俊傑基金會

台北科技大學校友總會

許曉暉紀念基金

陳守仁基金會

李嘉音

王茂林

錢立祐

陳趙滿菊

林俊杰

劉李麗珉

張炳煌

林耀明

劉永強

羊福雄