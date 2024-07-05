建優先休息室添全身鏡 九巴設首條女車長專線

為加強推廣女性友善文化，九巴推出全港首條女車長專線，行駛天水圍市中心至元朗，九巴指路線69雖為元朗區內線，但巴士會途經天慈路、朗天路等高速路段；亦經狹窄內街，需要一定駕駛技術，決定將巴士路線69全線交由女性車長駕駛。九巴亦在天水圍巿中心巴士總站設立首個女車長優先休息室，內設更衣空間、全身鏡等。有女車長表示「女性不比男性輸蝕」。

元朗區內九巴69路線自本月1日起，全線由11名女車長輪流駕駛。路線69全線由天水圍巿中心到元朗，九巴指，巴士會途經天慈路、朗天路等高速路段，亦經過狹窄內街及元朗繁忙路段大馬路，一部12.8米長的雙層巴士在沿途行駛有一定挑戰。希望藉此安排令巿民可以感受到女車長同具精湛駕駛技術。九巴屯門廠車務主管麥成邦稱「女車長態度好，技術一流」，強調男女車長都需通過同樣訓練及考核。

九巴亦增設女車長優先休息室，令她們有更多空間休息。九巴顧客體驗部主管吳家敏透露，曾與約20個女車長會面，並參考她們的意見後，新休息室除設座椅、微波爐等標準配備，增設更衣空間及全身鏡等，並會繼續收集車長意見，提升員工設施。

九巴人力資源部主管楊耀偉表示，增設女車長專線及優先休息室是希望加強推廣女性友善工作環境，提升女車長認受性；又指運輸業女性比例較少，希望藉措施吸引更多女性入行，正計劃於大埔區增設相關專線及休息室。九巴現時約聘請一萬名車長，女車長佔近8%，期望未來增至一成，即平均十名車長中有一名女性，預計需要聘請多約200名女車長。另外，九巴正向政府申請於車廠內設立託兒設施。