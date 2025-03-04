建築公司副總經理涉貪200萬案　廉署加控分判商2人

被告許文舉(41歲)，時任中鐵十五局集團有限公司副總經理；及吳官勝(61歲)，恒佳工程建築有限公司營運者，去年9月被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》。廉署日前獲律政司進一步法律意見，昨日加控另外兩人一項串謀使代理人接受利益罪名，分別為恒佳工程董事兼股東吳國希(74歲)；以及商人黎偉強(47歲)。二人獲廉署准予保釋，案件明日(5日)在東區裁判法院提訊。

入標價並非最低 最終未取得合約

案發時黎偉強是吳國希及吳官勝的同夥。自2022年5月起，中鐵十五局與另一間建築公司合作，承辦土木工程拓展署於將軍澳一個工地平整及基礎設施工程項目。許文舉代表中鐵十五局加入該項目的管理委員會，負責審批該項目各分判合約的標書及相關監督事宜。

廉署調查後發現，4名被告涉嫌於2022年達成貪污協議，串謀使許文舉同意從吳官勝接受賄款200萬元，以協助恒佳工程取得上述工程項目中的斜坡及泥釘工程分判合約。調查亦發現，若非獲許文舉向該項目的管理委員會推薦，恒佳工程並不會獲邀入標。恒佳工程在投標期間曾獲許文舉提供意見及協助，惟其入標價並非最低，最終未能取得該合約。