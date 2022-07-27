建築師學會四地辦成就展 跨媒體分享設計成果

為慶祝香港回歸祖國25周年，香港建築師學會將舉辦「M3 : 越。界 - Made. Make. Making」建築城市設計成就展，以慶祝香港建築和設計業界於過去四分一世紀在城市化和可持續發展的成果。

展覽邀請約40個本地與海外參展單位，以回憶、實現、變進3個方向，透過創新裝置、沉浸式體驗、多媒體展示及研究分析等，聚焦香港躋身成為國際都市的發展歷程。

其中恒基兆業地產會透過介紹落成在即、地皮為前廉政公署總部所在美利道多層停車場的中環新商廈項目 「The Henderson」，分享其可持續發展理念；希慎興業則透過短片介紹其在港百年發展歷史，以及與社區的聯繫。展覽亦會播放由建築師創作的音樂，連合同業拍攝的航拍短片，既向本港建築設計經典的怡和大廈和華富邨致敬，同時展示本港基建和城市化發展。

香港建築師學會會長蔡宏興表示，期望藉今次展覽，將香港建築成就，包括作為國際金融中心而造就的一流的辦公室發展、發展宜居城市下的公私營房屋項目、港鐵基建等，帶給內地以至全球欣賞。

展覽將於下月底起先後在杭州、北京和紐約巡迴展覽；今年12月回到香港，12月9日至明年1月4日在香港亞洲協會香港中心麥禮賢夫人藝術館及Nan Fung Place舉行。