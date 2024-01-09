建築成本漲 未來建屋量增 房委會結餘5年降291億 料財政受壓

建築成本上漲，房委會上個財政年度(22/23年)公屋每單位平均建造成本升至92萬元，按年增21%，居屋每單位平均建造成本亦增至109萬元，按年增21%。房委會財務小組主席麥萃才估計，房委會2026/27年度起兩個年度建築開支將達每年約400億元，現金結餘將由本年度697億元，下跌至2027/28年度的406億元；另外，若今年中公屋不加租金，房委會下年度的租住房屋帳目料錄11.7億元赤字。麥萃才承認，未來建屋量增加，對房委會財政帶來壓力，但形容房委會財政健康，政府有需要時會支持房委會財政。 房委會財務小組通過房委會來年(24/25年)財政預算，未來房委會房屋建造量大，房委會披露，上年度公屋每單位平均建造成本升至92萬元，較前年度的76萬元，大增21%，亦追到疫前2019/20年度91.7萬元的水平；居屋的每單位平均建造成本亦增至109萬元，較前年度的90萬元，同樣增加21%，造價低於2019/20年度的118.8萬元，已高於疫情期間2020/21年度的79.3萬元。麥萃才表示，有關單位成本受地盤建築難度等因素影響，「有冇斜坡，地盤係三尖八角(較高成本)」，而房委會近年增加公營房屋單位面積，令住戶「住好啲」，亦導致單位成本增加。

5年現金結餘跌逾四成 麥萃才續指，房委會未來數年財政保持健康，但2023/24至2027/28年度的預算及財政預測，僅涵蓋計劃興建約11萬個單位的財政承擔，僅及長策十年公營房屋供應的約三分之一，即使可透過「組裝合成」建築法減低建造成本，仍預料2027/28年度後增加供應量之下，所涉的建築開支是現時預測的至少兩倍。麥萃才稱：「未來十年建屋量去到三十多萬個單位，通常是『頭輕尾重』，再之後5年建多一倍單位、二十多萬個，在開支上會增加很多，在將來可能壓力會出現。」 根據小組預測，2024/25至2025/26年度的建築開支將超過300億元，其後2026/27及2027/28兩個年度開支更會增至400億元，將令房委會現金及投資結餘由2023/24年修訂預算的697億元，減至2027/28年度的406億元。

而參考房委會歷年現金及投資結餘紀錄，本年度697億元結餘是2013/14年度的700億元以來的新高，亦較2021/22年度的362億元，多出接近一倍。不過，房委會財務小組則預計2024/25年度現金流會跌至499億元，並反覆下跌至2027/28年度的406億元。