熱門搜尋:
流感 農曆新年2024 柳俊江 綠置居2023 羽田機場 日本地震 姜濤 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 齮齕人生 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 垃圾徵費
Ad Block Ad Block
返回
本地
2024-01-09 04:31:59
日報

建築成本漲 未來建屋量增 房委會結餘5年降291億 料財政受壓

分享：
頭版

建築成本上漲，房委會上個財政年度(22/23年)公屋每單位平均建造成本升至92萬元，按年增21%，居屋每單位平均建造成本亦增至109萬元，按年增21%。房委會財務小組主席麥萃才估計，房委會2026/27年度起兩個年度建築開支將達每年約400億元，現金結餘將由本年度697億元，下跌至2027/28年度的406億元；另外，若今年中公屋不加租金，房委會下年度的租住房屋帳目料錄11.7億元赤字。麥萃才承認，未來建屋量增加，對房委會財政帶來壓力，但形容房委會財政健康，政府有需要時會支持房委會財政。

房委會財務小組通過房委會來年(24/25年)財政預算，未來房委會房屋建造量大，房委會披露，上年度公屋每單位平均建造成本升至92萬元，較前年度的76萬元，大增21%，亦追到疫前2019/20年度91.7萬元的水平；居屋的每單位平均建造成本亦增至109萬元，較前年度的90萬元，同樣增加21%，造價低於2019/20年度的118.8萬元，已高於疫情期間2020/21年度的79.3萬元。麥萃才表示，有關單位成本受地盤建築難度等因素影響，「有冇斜坡，地盤係三尖八角(較高成本)」，而房委會近年增加公營房屋單位面積，令住戶「住好啲」，亦導致單位成本增加。

房委會

5年現金結餘跌逾四成 

麥萃才續指，房委會未來數年財政保持健康，但2023/24至2027/28年度的預算及財政預測，僅涵蓋計劃興建約11萬個單位的財政承擔，僅及長策十年公營房屋供應的約三分之一，即使可透過「組裝合成」建築法減低建造成本，仍預料2027/28年度後增加供應量之下，所涉的建築開支是現時預測的至少兩倍。麥萃才稱：「未來十年建屋量去到三十多萬個單位，通常是『頭輕尾重』，再之後5年建多一倍單位、二十多萬個，在開支上會增加很多，在將來可能壓力會出現。」

根據小組預測，2024/25至2025/26年度的建築開支將超過300億元，其後2026/27及2027/28兩個年度開支更會增至400億元，將令房委會現金及投資結餘由2023/24年修訂預算的697億元，減至2027/28年度的406億元。
而參考房委會歷年現金及投資結餘紀錄，本年度697億元結餘是2013/14年度的700億元以來的新高，亦較2021/22年度的362億元，多出接近一倍。不過，房委會財務小組則預計2024/25年度現金流會跌至499億元，並反覆下跌至2027/28年度的406億元。

公屋

公屋下一次租金檢討將於年中進行。(鍾式明攝)

若不加租 租住房屋帳目料盈轉虧

另外，房委會財務小組將2023/24年度綜合運作盈餘經修訂為約126億元，較原來預算的162億元，減少約36億元，並預算2024/25年度綜合運作盈餘約26億元，當中租住房屋項目預計虧損約11億元。公屋營運方面，2023/24年度修訂預算將錄得1.74億元盈餘，而2024/25年度則預算有11.67億元虧損。麥萃才解釋，現時2024/25年度公屋營運的赤字預算未計算今年中公屋租金檢討的結果，若有加租，有關赤字將減少。他又強調，公屋租金調整是參考公屋戶的入息變化經方程式而得出，與房委會財政無關。

招國偉料日後可調高出售資助房屋比例

公屋聯會總幹事兼房委會委員招國偉表示，房委會三大收入來源是出售資助房屋、商舖和停車位租金，以及投資收入，其中估算1間居屋的收入，約可支付1.5間公屋的建造成本，故未來保持推售資助房屋下，房委會財政仍保持穩健，而未來公屋平均輪候時間下降後，政府可能調高出售資助房屋的比例，協助市民置業，亦有利房委會財政，「唔會好似03年沙士賣領展(匯)咁(差)，唔會再走返以前」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受