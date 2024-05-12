建築署去年奪逾百獎 白石角公廁獲「2023香港最佳公廁選舉金獎」

發展局長甯漢豪在網誌表示，近年建築署為各部門興建多個新政府大樓，在2023年多個項目共獲得超過100個獎項，涵蓋國際設計、綠色建築等。建築署預計今年將有30個項目陸續完成，包括政府綜合大樓、公共泳池重建項目、學校及社區健康中心等。

引入創新元素的白石角公廁是全港首個主題式智能公廁，提供以人為本的智能設施和創新技術設計，當中包括實時遙距監測公廁情況，而天窗採用空氣淨化太陽能玻璃天幕，為公廁提供部份電力，達至節能減碳目的。公廁設計和裝置均以單車為主題，融合毗鄰的單車徑。項目獲得2023香港最佳公廁選舉金獎。

油麻地戲院第二期工程料明年完成 另外，被評為二級歷史建築的油麻地戲院，建築署於2022年展開第二期工程，興建一座樓高6層的建築物提供排練設施及附屬設施。建築物幕牆設計選材粵劇戲服的珠片繡，運用電腦演算幕牆圖案，應用玻璃數碼打印技術，打印多樣化圖案於幕牆玻璃，玻璃釉面亦能吸收並反射部分陽光熱能，具有節能環保的功效。第二期建築工程預計於明年年完成。

