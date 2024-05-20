建行前韓裔女員工入稟指上司性騷擾　喝止對方後被炒 要求道歉賠償

一名曾於中國建設銀行（亞洲）交易銀行部工作的韓裔女員工，上周五（17日）入稟區域法院，指控於出差期間和於辦公室內被前上司性騷擾7次，包括伸手入裙觸碰她大腿，她斥責對方後被安排處理瑣碎工作，兩個月後更以「銷售表現欠佳」為由被解僱。她指前上司違反《性別歧視條例》，要求道歉及賠償，入稟狀未有列明金額。 入稟狀指，申索人在2023年2月至8月擔任中國建設銀行（亞洲）交易銀行部助理副總裁。黎姓被告為該銀行部董事總經理及主管，是申索人的上司。

入稟狀未有列明金額 入稟狀指申索人7次遭被告性騷擾，首次事件發生於2023年3月中，兩人在外會議結束後步行返回公司，申索人遭被告碰臀部約3次，翌月被告再用手觸碰申索人臀部，並問申索人周末有甚麼安排。申索人特意提到與男友約會，希望被告知道她有男友便停手。但之後被告仍繼續性騷擾。 黎又在3月中旬至4月24日的數次會議後，以輔導新人為由叫她到辦公室，期間關門，申索人被要求坐於黎身旁，黎輕撫其臉頰、手臂等。兩人又曾到南韓出差，乘坐的士往酒店時，黎又再用手指戳她大腿數次；出差步行至另一會議地點期間，黎觸摸她腰部和臀部上方。時至5月，在黎的辦公室中，黎又示意她坐到身旁，在視訊會議期間，黎把手指置於她裙子下方並戳她大腿。

申索人稱出現胃炎、抑鬱等 同年6月1日，被告觸碰申索人臀部後，申索人喝止被告「Don't Touch Me!（不要摸我）」，對方假裝沒聽到。事後申索人開始被安排做撰寫會議記錄、費用報價等瑣碎工作，原本發展銷售業務的工作則被取消。8月7日，申索人就工作待遇向黎當面對質，對方指如果覺得工作困難，是時候考慮轉工。不足兩周後，銀行以申索人的銷售表現差劣為由而將她解僱。 申索人事後向公司反映事件，又向平機會作出投訴和報警，自言因被告的行為出現胃炎、睡眠障礙等問題，又有抑鬱症症狀須服藥。申索人要求法庭頒令被告違反《性別歧視條例》，向其追討收入和聲譽損失、相關醫療費用等。此外，她要求被告作出書面道歉。