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2022-12-14 22:22:17

建造商會撥千萬推可持續發展嘉許計劃 參與承建商可獲最多5萬元助購工地安全產品

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建造商會撥千萬推可持續發展嘉許計劃 參與承建商可獲最多5萬元助購工地安全產品

香港建造商會會長林健榮(右)及義務秘書暨安全健康與安全小組主席王紹恆宣佈推出可持續發展嘉許計劃。(香港建造商會)

香港建造商會撥出1,000萬成立「可持續發展嘉許計劃」，建構區
塊鏈平台，協助行業建立ESG(社會及企業管治)資料庫，提升業界競爭力，以及資助工地應用創新科技，冀供全港逾300家承建商及其員工參與使用。參與計劃承建商可獲1萬元獎勵，亦可獲最多5萬元資助添置工地安全創科產品。

「可持續發展嘉許計劃」平台採用了嶄新的區塊鏈技術，提供可追溯、可驗證和更全面保護隱私的數據收集方法，可靠及有效管理工地表現，協助承建商管理及分析ESG數據，透過報告功能可以檢視工地的ESG表現，以便制定合適政策，實現可持續發展目標。

參與計劃的承建商會獲得港幣1萬元參與獎勵，商會亦為參與計劃的承建商提供創新科技資助，讓其工地添置與ESG管理有關的創新科技產品。如採用的科技產品為建造業安全基金(CSF)研發產品，更可獲得最多港幣5萬元資助。

不同職位員工工友也可參與，商會推出「ESG職FUN獎賞」手機應用程式，提供豐富獎品鼓勵不同職位員工及工友參與ESG相關活動，可藉收取「金幣」兌換健康用品、運動禮券、樂園門票、甚至電動車等，獎品總值超過200萬元。

香港建造商會會長林健榮表示，商會一直致力推動香港建造業進步，宣揚行業創新及可持續發展，全新資助計劃，可鼓勵更多承建商將ESG融入工地管理，帶領行業邁進全新的發展方向，改善工地管理，並收收集到的ESG資料庫為行業造益。香港建造商會義務秘書暨健康與安全小組及環保小組主席王紹恆指，計劃令不同規模公司和每一位員工受惠，企業能夠持續審視及檢討其ESG表現與政策作出改善，員工及工友為可持續發展出一分力，商會目標協助100工地提升ESG表現，期望計劃能夠觸及每位建造業從業員，無論大小公司，從老闆至員工都能夠參與其中，攜手推動建造業及社會邁向碳中和及可持續發展目標。

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