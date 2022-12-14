建造商會撥千萬推可持續發展嘉許計劃 參與承建商可獲最多5萬元助購工地安全產品

香港建造商會撥出1,000萬成立「可持續發展嘉許計劃」，建構區

塊鏈平台，協助行業建立ESG(社會及企業管治)資料庫，提升業界競爭力，以及資助工地應用創新科技，冀供全港逾300家承建商及其員工參與使用。參與計劃承建商可獲1萬元獎勵，亦可獲最多5萬元資助添置工地安全創科產品。

「可持續發展嘉許計劃」平台採用了嶄新的區塊鏈技術，提供可追溯、可驗證和更全面保護隱私的數據收集方法，可靠及有效管理工地表現，協助承建商管理及分析ESG數據，透過報告功能可以檢視工地的ESG表現，以便制定合適政策，實現可持續發展目標。

參與計劃的承建商會獲得港幣1萬元參與獎勵，商會亦為參與計劃的承建商提供創新科技資助，讓其工地添置與ESG管理有關的創新科技產品。如採用的科技產品為建造業安全基金(CSF)研發產品，更可獲得最多港幣5萬元資助。

不同職位員工工友也可參與，商會推出「ESG職FUN獎賞」手機應用程式，提供豐富獎品鼓勵不同職位員工及工友參與ESG相關活動，可藉收取「金幣」兌換健康用品、運動禮券、樂園門票、甚至電動車等，獎品總值超過200萬元。

香港建造商會會長林健榮表示，商會一直致力推動香港建造業進步，宣揚行業創新及可持續發展，全新資助計劃，可鼓勵更多承建商將ESG融入工地管理，帶領行業邁進全新的發展方向，改善工地管理，並收收集到的ESG資料庫為行業造益。香港建造商會義務秘書暨健康與安全小組及環保小組主席王紹恆指，計劃令不同規模公司和每一位員工受惠，企業能夠持續審視及檢討其ESG表現與政策作出改善，員工及工友為可持續發展出一分力，商會目標協助100工地提升ESG表現，期望計劃能夠觸及每位建造業從業員，無論大小公司，從老闆至員工都能夠參與其中，攜手推動建造業及社會邁向碳中和及可持續發展目標。