建造業前景明朗 鼓勵新人入行 建造業資訊日推廣先導計劃優勢

建造業作為香港經濟發展的重要支柱產業之一，施政報告中預計建造業整體工程量總值將達至每年3,000億水平，可見建造業發展穩定、可持續且有著無限機遇，同時人才需求殷切。為了吸引更多新人入行，政府在今年財政預算案撥款1.07億，推行先導計劃，為修讀建造業相關學位課程的學⽣提供在職培訓津貼。而昨日，職業訓練局(VTC)亦舉辦了建造業資訊日，介紹計劃及建造業相關課程詳情。

本次建造業資訊日除了旨在介紹職業專才教育的價值及特色，更重要的是希望提供一個交流平台，讓大家聚首一堂，一同探討建造業人力資源生態系統、人力需求及如何培育人才，從而更有效地推動行業長遠發展。

就人力資源方面，發展局常任秘書長(工務)劉俊傑, JP指，「建造業正邁向另一個黃金期，亦將成為更有『智慧』的專業，而人才就是實踐這一切的關鍵。」他希望先導計劃能吸引更多年輕力量，以新思維新視野與業界共同實現可持續發展願景；同時鼓勵雇主吸納這些專才，強調「他們的成長就是行業的未來」。香港建造商會會長林健榮亦分享道，「一個城市的發展離不開建設，有建設就有工開，我會形容建造業為幸福的行業。」他鼓勵年輕人多了解建造業，多元化崗位中準有一個適合他們發展。

先導計劃提供高達$90,000津貼 鼓勵大家⼯作進修雙軌並行

為期兩年的先導計劃，旨在讓學生先以技術員⾝份加⼊建造業，再修讀建造業相關學位課程，如⼟⽊⼯程(榮譽)⼯學⼠、屋宇設備⼯程(榮譽)⼯學⼠、測量學(榮譽)理學⼠等，累積⼯作經驗同時進修，其後更容易晉升理想職位。除了提供高達$90,000的在職培訓津貼，先導計劃課程的優勢在於已獲香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)、香港⼯程師學會(HKIE)、香港測量師學會(HKIS)等多個專業認可。有數據指，完成在職培訓及修讀建造業相關學位課程後，再以七年時間考獲專業工程師資格，起薪點可達$45,000。對新人而言，先導計劃可謂⼀個更有保障和目標導向的起步點。