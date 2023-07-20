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2023-07-20 07:00:00

建造業前景明朗 鼓勵新人入行 建造業資訊日推廣先導計劃優勢

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建造業前景明朗 鼓勵新人入行 建造業資訊日推廣先導計劃優勢

發展局常任秘書長劉俊傑工程師，以及建造業承建商及顧問公司界許多重量級僱主均出席職業訓練局課程資訊日，齊齊以行動鼓勵更多青年人加入建造業，並全力支持發展局在學津貼計劃及職訓局的職專教育。

建造業作為香港經濟發展的重要支柱產業之一，施政報告中預計建造業整體工程量總值將達至每年3,000億水平，可見建造業發展穩定、可持續且有著無限機遇，同時人才需求殷切。為了吸引更多新人入行，政府在今年財政預算案撥款1.07億，推行先導計劃，為修讀建造業相關學位課程的學⽣提供在職培訓津貼。而昨日，職業訓練局(VTC)亦舉辦了建造業資訊日，介紹計劃及建造業相關課程詳情。

本次建造業資訊日除了旨在介紹職業專才教育的價值及特色，更重要的是希望提供一個交流平台，讓大家聚首一堂，一同探討建造業人力資源生態系統、人力需求及如何培育人才，從而更有效地推動行業長遠發展。

就人力資源方面，發展局常任秘書長(工務)劉俊傑, JP指，「建造業正邁向另一個黃金期，亦將成為更有『智慧』的專業，而人才就是實踐這一切的關鍵。」他希望先導計劃能吸引更多年輕力量，以新思維新視野與業界共同實現可持續發展願景；同時鼓勵雇主吸納這些專才，強調「他們的成長就是行業的未來」。香港建造商會會長林健榮亦分享道，「一個城市的發展離不開建設，有建設就有工開，我會形容建造業為幸福的行業。」他鼓勵年輕人多了解建造業，多元化崗位中準有一個適合他們發展。

先導計劃提供高達$90,000津貼 鼓勵大家⼯作進修雙軌並行

為期兩年的先導計劃，旨在讓學生先以技術員⾝份加⼊建造業，再修讀建造業相關學位課程，如⼟⽊⼯程(榮譽)⼯學⼠、屋宇設備⼯程(榮譽)⼯學⼠、測量學(榮譽)理學⼠等，累積⼯作經驗同時進修，其後更容易晉升理想職位。除了提供高達$90,000的在職培訓津貼，先導計劃課程的優勢在於已獲香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)、香港⼯程師學會(HKIE)、香港測量師學會(HKIS)等多個專業認可。有數據指，完成在職培訓及修讀建造業相關學位課程後，再以七年時間考獲專業工程師資格，起薪點可達$45,000。對新人而言，先導計劃可謂⼀個更有保障和目標導向的起步點。

課程教學配合先進設施如建築信息模擬中心。

課程教學配合先進設施如建築信息模擬中心。

過來人獲益良多分享經驗 看好建造業未來發展潛能 

講座當日亦有多位VTC轄下計劃的畢業生或學生分享心得。其中THEi工程學系副學士和土木工程學畢業生梁晉僖Harry有見建造業發展穩定且有著明確晉升階梯，對在職人士的支援亦相當充足，他自2017年起加入，現時為上市公司承建商的工程經理。作為建造業畢業生，他有感獲益良多，亦寄語：「持觀望態度的人不妨放膽一試報讀先導計劃。身邊不少同事也來自五湖四海，同樣看準建造業前景而轉行，所以只要有心或想法，建造業大門長期歡迎大家。」

梁晉僖Harry指建造業如同大家庭，協力做好每個項目，各自亦有明確發展方向。

梁晉僖Harry指建造業如同大家庭，協力做好每個項目，各自亦有明確發展方向。

原本從事零售業的蕭梓樑Lion，正正就是中途轉行加入建造業的例子之一。從10年前的學徒計劃到現在於VTC就讀先導計劃下的屋宇設備工程(榮譽)工學課程，這些計劃讓他搵錢之餘，更有動力兼顧個人發展，活到老學到老，學以致用。現在他已由助理工程師順利晉升為項目經理。Lion續指：「尤其轄下課程已獲得HKIE專業認可，就等於獲得考工程師牌的入場券。這條路我走過，覺得不錯，也非常推薦身邊同事把握這個機會增值自己。在建造業，只要大家肯努力，肯學習，定能闖出一片天。」

蕭梓樑Lion分享建造業的進修支援如計劃津貼和早前獲得的獎學金，為他帶來更大的肯定和鼓勵。

蕭梓樑Lion分享建造業的進修支援如計劃津貼和早前獲得的獎學金，為他帶來更大的肯定和鼓勵。

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