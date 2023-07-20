建造業前景明朗 鼓勵新人入行 建造業資訊日推廣先導計劃優勢

建造業作為香港經濟發展的重要支柱產業之一，施政報告中預計建造業整體工程量總值將達至每年3,000億水平，可見建造業發展穩定、可持續且有著無限機遇，同時人才需求殷切。為了吸引更多新人入行，政府在今年財政預算案撥款1.07億，推行先導計劃，為修讀建造業相關學位課程的學⽣提供在職培訓津貼。而昨日，職業訓練局(VTC)亦舉辦了建造業資訊日，介紹計劃及建造業相關課程詳情。
本次建造業資訊日除了旨在介紹職業專才教育的價值及特色，更重要的是希望提供一個交流平台，讓大家聚首一堂，一同探討建造業人力資源生態系統、人力需求及如何培育人才，從而更有效地推動行業長遠發展。
就人力資源方面，發展局常任秘書長(工務)劉俊傑, JP指，「建造業正邁向另一個黃金期，亦將成為更有『智慧』的專業，而人才就是實踐這一切的關鍵。」他希望先導計劃能吸引更多年輕力量，以新思維新視野與業界共同實現可持續發展願景；同時鼓勵雇主吸納這些專才，強調「他們的成長就是行業的未來」。香港建造商會會長林健榮亦分享道，「一個城市的發展離不開建設，有建設就有工開，我會形容建造業為幸福的行業。」他鼓勵年輕人多了解建造業，多元化崗位中準有一個適合他們發展。
先導計劃提供高達$90,000津貼 鼓勵大家⼯作進修雙軌並行
為期兩年的先導計劃，旨在讓學生先以技術員⾝份加⼊建造業，再修讀建造業相關學位課程，如⼟⽊⼯程(榮譽)⼯學⼠、屋宇設備⼯程(榮譽)⼯學⼠、測量學(榮譽)理學⼠等，累積⼯作經驗同時進修，其後更容易晉升理想職位。除了提供高達$90,000的在職培訓津貼，先導計劃課程的優勢在於已獲香港學術及職業資歷評審局(HKCAAVQ)、香港⼯程師學會(HKIE)、香港測量師學會(HKIS)等多個專業認可。有數據指，完成在職培訓及修讀建造業相關學位課程後，再以七年時間考獲專業工程師資格，起薪點可達$45,000。對新人而言，先導計劃可謂⼀個更有保障和目標導向的起步點。
過來人獲益良多分享經驗 看好建造業未來發展潛能
講座當日亦有多位VTC轄下計劃的畢業生或學生分享心得。其中THEi工程學系副學士和土木工程學畢業生梁晉僖Harry有見建造業發展穩定且有著明確晉升階梯，對在職人士的支援亦相當充足，他自2017年起加入，現時為上市公司承建商的工程經理。作為建造業畢業生，他有感獲益良多，亦寄語：「持觀望態度的人不妨放膽一試報讀先導計劃。身邊不少同事也來自五湖四海，同樣看準建造業前景而轉行，所以只要有心或想法，建造業大門長期歡迎大家。」
原本從事零售業的蕭梓樑Lion，正正就是中途轉行加入建造業的例子之一。從10年前的學徒計劃到現在於VTC就讀先導計劃下的屋宇設備工程(榮譽)工學課程，這些計劃讓他搵錢之餘，更有動力兼顧個人發展，活到老學到老，學以致用。現在他已由助理工程師順利晉升為項目經理。Lion續指：「尤其轄下課程已獲得HKIE專業認可，就等於獲得考工程師牌的入場券。這條路我走過，覺得不錯，也非常推薦身邊同事把握這個機會增值自己。在建造業，只要大家肯努力，肯學習，定能闖出一片天。」