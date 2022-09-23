建造業工傷僱員復康先導計劃今運作 工友獲資助私院治療名額5000

工業意外一宗都嫌多，若工友不慎受傷，又因公院服務輪候期過長未能把握黃金康復期，隨時變成長期傷患，影響身心健康及帶來經濟壓力。勞工處今日起推出建造業工傷僱員復康先導計劃，名額5千個，讓工友以公院價錢，使用私家門診治療。計劃主要針對肌肉及骨骼受傷個案，且工傷後6星期仍未能復工的工友。參加計劃後，將有專人安排及跟進復康治療及協調復工安排，期望助工友早日重投工作及日常生活。

根據勞工處數據，因工傷需放6星期或以上病假的僱員全港去年共有10,531人，當中兩成(2,249人)來自建造業，成各行業之最。去年更有1,504名建造業工友取逾6個月病假，佔全港5,100宗的四分一。當中約九成工友的工傷涉及肌肉骨骼受傷，如拉傷、扭傷及骨折等。

香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系專業應用教授(禮任)羅尚尉(左一)表示，受傷後3個月是復康黃金期，根據過往數據，請6個月或以上病假的工人，其復工機會低於10%，即使康復後融入社會及生活均出現困難。

公院價錢睇私營診所 涵蓋物理治療

是次計劃採用及早介入和治療的方向，勞工處會根據已呈報的工傷個案，聯絡合適的建造業工傷僱員。若僱員同意參加計劃，個案將轉介至工傷復康辦事處跟進，個案經理將在接到個案的5日內安排所需檢測和治療，僱員只須支付公立醫院或診所的費用(即普通科50元、專科首次診金135元，其後每次80元)，就能使用私家門診的復康治療，包括醫藥治療、物理治療、職業治療及影像檢測服務，使用次數不限，但不包括中醫藥及心理治療。康復後，個案經理亦會與僱主協調復工安排。