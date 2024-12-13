建造業議會倡「持證上崗」 加強懸空式棚架安全

近期，本港發生多宗棚架工程事故，不得不加強對施工安全的關注。建造業議會（議會）日前召開「懸空式棚架安全訓練與資歷認證研討會」，建造業議會執行總監鄭定寕工程師指：監於近日涉及棚架及高空工作的工業意外頻生，必須再次提醒業界架搭建必須遵守嚴格規範，要求只有具相關資歷的工人才可參與施工。勞工處與建造業議會均強調，高空工作時必須佩戴並正確繫穩安全帶，確保設備牢固可靠，這些細節關乎工人的生命安全。他強調「安全無小事 安全無妥協」，特別在處理俗稱飛棚的懸空式棚架時，要「持證上崗」，規定工友必須通過考試認證及培訓，方可進行相關工程；工友亦可按職級分為中工和大工，獲發不同顏色證件以作識別；物業管理從業員亦應該堅守這原則來核準施工。

預先做牆身結構檢測 確保穩定性 建造業議會建造安全專責委員會委員何志明博士工程師指出事故可能是安全帶未扣好，再次強調設備質量和定期檢查的重要性。根據指引，狗臂架應使用三顆繫穩螺絲固定，確保穩定性。螺絲的扭力是否達標也至關重要，而金屬托架須在樓宇的結構構件上，其強度不少於每平方毫米25牛頓（25N/MM2）的標準，否則會降低棚架的承載能力，增加事故風險。許多老舊建築經過多年風吹雨打，牆體內部可能已經劣化，強度不足以支持現代施工需求。即使使用合格的螺絲和支撐架，若未達到設計扭力要求或牆體強度不足，固定結構也可能無法承受負荷。傳統設計中使用兩顆螺絲的支撐方案經常不穩定，建議使用三顆以上螺絲來分散負荷。

為解決這些問題，勞工處最新修訂的《竹棚工作安全守則》第五版，對施工安全管理和技術要求進行了全面升級，顯示出對施工環境細節和潛在風險的高度重視。新版本主要新增4大範疇，包括懸空式竹棚架工人的訓練要求和工作範圍、懸空式竹棚架的技術要求、增強「進出口」、「支撐」和「連牆器」的要求，以及加入合資格的士的工作和惡劣天氣前的檢查要求。這些修訂針對棚架作業中的核心問題提供了具體且實用的指導，從根本上提升了安全管理的標準，包括對於工人的技能要求、懸空式足棚架的安裝標準等，提升行業安全標準。