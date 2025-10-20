建造業議會增課程學額 學費全免 津貼最高可獲$19,000

建造業議會日前舉行傳媒茶敘，與會人士包括商會、分包商、工會及議會代表，席上均提出人力是建造業的根本，建造業界與勞工界將全力打好「組合拳」，確保建造業有充足人力，並強調加強本地培訓及就業支援作為「組合拳」的主軸，同時亦會推動業界使用創新科技，提升生產力。建造業性質獨特，涉及多個工序，因應工程階段需要不同工種，與會建造業持份者均表示需要有輸入勞工計劃「補位」，動態調節各工程階段對不同工種的需要，確保工程不會因為短期短缺而停擺影響其他工友。出席活動的業界人士亦表示，留意到計劃有動態調節，因時制宜。而發展局於17日在社交媒體亦提及獲批輸入配額數目持續下降。傳媒茶敘後，局方亦指出會持續投資基建工程，早日惠及經濟民生，亦會繼續與建造業界及勞工界打好多管齊下的「組合拳」，並以本地勞工優先就業為政策原則，應對行業的人力需求。

多項優化安排 預計4千工友受惠 建造業議會在傳媒茶敘上，宣布推出為期一年的針對性支援措施，特別針對失業或就業不足工友加強支援。是次計劃提供多項優化安排，合資格工友可享全額學費豁免，畢業津貼亦大幅提升及優化。「一專多能」中工課程新增津貼10,000元；大工課程津貼更達19,000元。而「技術提升」中工課程維持14,000元畢業津貼但改為一次過發放；大工課程津貼則增至19,000元。兩項培訓課程各增加1,200個學額，同時，「一專多能」課程入學要求已放寬為「具一年建造業工作經驗」，讓更多工友符合進修資格。連同調撥原有的1,600個學額，是次新措施料可惠及4,000人。

▼即睇更多 建造業議會課程優化安排細節▼

工友技術更多元化 促進行業可持續發展 建造業議會去每年投放資源，提供不少於12,000個技術及科技培訓學額，是次一系列新措施，是為針對近期私營市場調整而推出，亦可助工友就業多個選擇。議會執行總監鄭定寕工程師日前在傳媒茶敘上表示，計劃是議會聯同業界支持本地工人的措施，業界及議會支持政府多管齊下的策略，期望新措施能夠產生正面效果，令工友的技術更多元化，相信這對行業可持續發展亦會有幫助。

一條龍就業配對服務 培訓兼順利就業 除培訓支援外，議會將提供就業配對服務，並於10月28日在建造業議會服務中心舉辦專場招聘會，協助工友完成培訓後順利就業。建造業議會鄭定寕工程師表示，增加學額、津貼及舉辦招聘會，這一系列優化措施加強了對工友的支援。他又表示，推動「一專多能」有助工友提升技能，求職時將有更多選擇，未來亦可提升獲聘機會及待遇：「議會將帶領工會、商會加強工人培訓，體現建造行業對本地人才發展的重視。計劃進行期間直至完結後，議會將定時檢討措施成效及各項安排，從而適切調整執行策略。」 業界各大商會及工會均對計劃表示支持，香港建造業總工會理事長周思傑鼓勵工友在現今市場環境下堅守崗位，亦要多嘗試學習其他技能，例如水喉工人可以進修水電技術。他又感謝議會多年來持續培訓工友，並感謝發展局採納他們的意見與議會一同提升工友津貼，同時加強就業配對。香港建造商會會長廖聖鵬工程師表示支持建造業議會是次計劃，認為措施具針對性。他指出，業界歡迎政府加速北部都會區發展。惟私人物業市場及裝飾及維修行業市場情況近期有所調整，本地工人需要更多培訓機會，特別是針對建造業欠缺人手的工種。他亦稱，若員工能夠完成一專多能或技術提升課程，僱主必定大力支持招聘培訓計劃的畢業生，同時亦都會支持本地工友參加培訓助就業。

獲邀出席傳媒茶敘的工友徐先生，兩年前透過合作培訓計劃，成功考取水喉大工資格。他認為最新的課程支援具吸引力，課程內容有助工作。自己取得水喉大工資格後，亦持續修讀及考取其他建造業相關的資歷，例如油漆，不斷裝備自己。

傳媒茶敘後，發展局在社交媒體上指出會持續投資基建工程，早日惠及經濟民生，亦會繼續與建造業界及勞工界打好多管齊下的「組合拳」，並以本地勞工優先就業為政策原則，着重加強本地培訓及推動行業使用科技增加生產力，並在私營市場短期調整時支援工友，同時就輸入勞工申請做好審批及把關工作，應對行業的人力需求。

建造業招聘會詳情 日期：2025年10月28日（星期二） 時間：上午9時至下午5時 地點：建造業議會服務中心（地址：九龍灣大業街44號地下）