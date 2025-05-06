建造業議會與職業安全健康局簽署合作備忘錄 協力提升懸空式棚架建造業界專業及職安水平

「工地意外，一單都嫌多！」特別是懸空式棚架工程需於高空工作更要特別注意！為提升建造業從業員的安全意識及減少安全隱患，建造業議會早前於九龍灣建造業零碳天地，舉行了「2025 攜手共建建造安全措施」啟動禮，其間議會與職業安全健康局簽署合作備忘錄，雙方深化合作，以提升懸空式棚架建造業界的專業水平、施工質量及安全。 致力推動安全文化 提升建造業安全水平 建造業議會主席何安誠教授工程師致辭時指，建造業議會一直致力推動安全文化，本著以人為本的精神提升業界安全水平。而要做好安全文化，除要有新思維，更要有堅實及旗幟鮮明的領導，領導安全文化改變，希望業界切實施行新措施以提升安全性，向「零意外、零事故」的目標邁進。

攜手共建吊棚安全 他亦提到裝飾及維修工程常見的懸空式棚架（吊棚），過往發生不少渉及人命傷亡的事故。議會一直與業界持分者合作，希望透過工友培訓和管理達到真正安全管理。於2019年議會已成立懸空式竹棚架專責小組，並在2021年發佈指引，建議物業管理公司或承建商在有需要搭建吊棚前，最少預留5日向勞工處通報。在2023年推出中及高級懸空式棚架安全訓練，根據勞工處新修訂的《竹棚架工作安全守則》要求，吊棚工人須持有有效的安全訓練證明書，才可進行吊棚搭拆工作。

鄭定寕工程師致辭時指，保費高昂是棚架行業普遍面對的問題，經營者往往難以負擔，議會為有意考取「懸空式棚架星級企業」資格的棚商提供模擬考核場地。只要棚商能加入成為註冊專門行業承造商，並列入星級企業名冊內，於聯保購買僱員補償保險便可享折扣優惠。議會特別提供模擬場地供棚商進行工地安全考核。議會一直致力推動棚業安全，更與物管業及勞工處三方合作，推出「持證上崗」，「吊棚」工友必須持有效證件方可入屋工作。他希望業界能真正做到攜手共建，建造安全的目標，同時攜手各界保障吊棚工友安全。 議會與職安局合作 提升懸空式棚架安全 當日建造業議會執行總監鄭定寕工程師及職業安全健康局總幹事游雯女士，在發展局副秘書長（工務）陳志豪先生、勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢先生、建造業議會懸空式竹棚架工作專責小組主席伍新華先生，以及職業安全健康局香港安健認證計劃督導委員會及建造業安全及健康督導委員會主席馮宜萱女士見證下，簽署了合作備忘錄。 職安局的「星級企業安全認可計劃」，除協助棚商落實安全管理制度，還提供免費安全訓練及考核，資助棚商購買安全裝備和合規格的狗臂架（全名：懸空式棚架的鋼托架）。此外，議會轄下位於香港仔的香港建造業工藝測試中心更提供多個仿如示範單位的模擬場景，包括兩房一廳、半複式設計單位等，供業界進行模擬場景安全考核之用。場景內更特別加入外牆掛衣架、百葉窗台和外牆來去水管等多款香港常見的外牆及窗台設計，讓工友可在不同場景考核搭/拆「吊棚」的實際操作，通過審核以獲取星級認證。