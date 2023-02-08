建造業議會預料人手短缺惡化　2027年將缺兩成工人

建造業議會發表最新人力預測數據，預料在專才、技術人員及工友出現供不應求的情況，由今年約為5%至15%，增加至2027年約為15%至20%，當中技術工人由今年欠缺約1萬人增至2027年約4萬人。

議會亦指，工地技術人員及監督人員由今年欠缺約3,500人增至2027年約8,500人；專業人員由今年欠缺約4,000人增至2027年約6,500人。議會認為，有關供不應求的情況是以工程量預測人力需求以及與現有人手對比，並未計及應用科技等因素。

發展局回應會評估多管齊下策略

發展局發言人表示，政府會制訂策略，多管齊下以應對未來人力需求，支持香港繼續發展，包括善用本地人力資源、加強培訓和因應需要引入非本地資源等各項措施加強人力供應，以及利用提升生產力的措施減低人力需求。

為吸引新人入行，發展局正與業界攜手推行香港建造業推廣計劃，推廣行業的專業形象、發展機會和對社會建設的貢獻。政府去年亦向議會撥款10億元，以培訓更多人才和提升業內工友的技術。

業界：改善業界職安工作環境才可吸納新力軍

工聯會權益委員會則認為工程量增加是好事，但面對大量的空缺，政府及業界應善用未來4年時間，作出有效及前瞻性的規劃，透過改善業界的職安及工作環境、推廣業內創新科技應用、加強培訓招聘及宣傳工作，新入行工友以「月薪制」穩定收入，把建造業打造成有專業、技術，具發展前景的行業，令市民相信「工字可出頭」，吸納新力軍投身建造行業，填補業界的人力資源缺口。