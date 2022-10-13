建造業12工種加薪3%至12.5% 下月起生效 冀引新血入行

建造業總工會與多間建造業商會和其他業界持份者開會後，決議建造業主要16項工種在新一年度的薪酬水平，其中12個工種日薪獲調升3%至12.5%，下月1日起生效。

建造業大部分工種有望加人工。建造業總工會公布新一年度建造業薪酬調整，平均加5.4%，決議其中12個工種於下月1日起加薪3%至12.5%。「天花間隔」日薪增加150元至1,400元，但仍為日薪最低工種；「混凝土(石屎)」和「扎鐵」凍薪，日薪維持2,600元，續為日薪最高工種。工會期望加薪可吸引年輕人入行，並促請當局檢討施工期錯配問題，改善職安環境和加大技能培訓。面對人手短缺，工會強調要保障本地工人就業，反對輸入外勞。

混凝土扎鐵凍薪 日薪2600

升幅最高為「坭水」，日薪由現時1,600元增至1,800元，升幅達12.5%；「天花間隔」加薪12%，即加150元至1,400元，但仍屬日薪最低的工種。「混凝土(石屎)」和「扎鐵」雖然凍薪，日薪仍高達2,600元。「鋁質工」則新被納入工會薪酬調整評估，日薪1,500元。

工會亦於8至9月訪問1,470名會員，有78.9%受訪者不贊成建造業輸入外勞，59.9%受訪者認為現時在職培訓不足夠，83%受訪者贊成政府有序推出工程及設立「施工期」，減少工業意外發生。

建造業總工會理事長黃平表示，建造業整體失業率為10.8%，就業不足率則為11.6%，均比去年同期改善，期許可將建造業打造成可持續發展和受歡迎的行業，吸引更多年輕人來加入。

盼改善施工期錯配

惟他指出，業界出現施工期錯配問題，「你一窩蜂，工程一來，一下飽死、一下餓死，令到我哋工人一係有工開，一係無工開。」他更擔心趕工令工人更緊張，造成不合理的施工期，引致工人疲憊，甚至出現工業意外。

工會同時關注欠薪拖糧愈見嚴重，工地的安全及衛生環境欠佳，行業青黃不接問題亦日趨嚴重。他們促請政府協助改善職安環境，提供培訓津貼和開展不同工種培訓工作，同時避免大規模輸入外勞，以保障本地工人就業。