熱門搜尋:
培正中學 劉詩昆 以巴衝突 天氣 比利時布魯塞爾槍擊案 玫瑰崗中學 施政報告2023 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-18 04:31:47
日報

引入全球首個大型延展實境混合教室 理大︰加強不同學科學生技能培訓

分享：
理大 理工大學

理大昨介紹推動教學創新的工作成果。

教育界近年積極推動以沉浸式為本的主動學習，理大引入全球首個大型延展實境(X-Reality)混合教室「混合沉浸式虛擬環境」(HiVE)，6面設計CAVE平台可建構醫院及飛機維修等真實的虛擬環境，讓學生體驗現實世界中難以預習的場景，如火災現場、手術室等進行實務技能訓練。理大透露，放射治療、放射學師生與香港兒童醫院合作，利用HiVE創造小朋友喜歡的遊戲和卡通，藉此教導病童毋須麻醉下躺著不動完成治療。

Ad Block
HiVE 混合沉浸式虛擬環境

HiVE建構醫院及飛機維修等真實的虛擬環境。

HiVE採用6面設計的CAVE平台，創造出極其真實的沉浸式3D環境，助學生將抽象概念形象化，加強不同學科課程學生的技能培訓。理大醫療科技及資訊學系副教授李泳怡亦指，放射治療是治療癌症的主要方法之一，但要病童在無家長陪同下，留在一間「冰冷」放射治療室中不動15至30分鐘，是很困難，一般8歲以下病童治療時需用麻醉或鎮靜劑，但用麻醉藥會加重其父母心理壓力。由放射治療、放射學師生與香港兒童醫院醫生及兒童醫療輔導師等合作，成立工作坊，透過HiVE創造出不同環境訓練病童如何「瞓定定」。

她舉例一名4歲病童喜歡寶可夢和太空，便為他設計了虛擬寶可夢過山車，製作虛擬星空，對他說要上太空坐「穿梭機」時要「瞓定定先得」，HiVE創造出的「穿梭機」環境與醫院治療室一樣，經「彩排」病童到真正治療時就自動「瞓定定」。該名兒童最終也成功完成35次無需麻醉的放射治療。連同這名兒童，活動的10個月共完成約5個個案，其中4名治療時成功不需用麻醉。理大放射學(榮譽)理學士課程畢業生、醫療科技及資訊學系博士生程智楓稱，使用混合教室的最大好處，讓學生恍似在真實環境感受到的壓力，而在壓力下訓練，事半功倍，令畢業後工作更得心應手。

另外，理大年初成立的「人工智能機器人實驗室」，支援師生及科研人員開發及研究協作式機器人的應用技術，目前有15個項目團隊進駐。理大教務長沈德祥亦表示，理大建設及環境學院將於下一學年新增「城市信息學及智慧城市(榮譽)理學士課程」，設40個學額，積極配合政府打造香港成為世界級智慧城市的願景；隨著大眾對食品安全及健康的要求不斷提高，亦會開辦37個學額的「食品科技與食物安全(榮譽)理學士組合課程」。「理大資訊日(本科及修課式研究生課程)」周六舉行將提供最新課程資訊。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受