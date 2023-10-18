引入全球首個大型延展實境混合教室 理大︰加強不同學科學生技能培訓

教育界近年積極推動以沉浸式為本的主動學習，理大引入全球首個大型延展實境(X-Reality)混合教室「混合沉浸式虛擬環境」(HiVE)，6面設計CAVE平台可建構醫院及飛機維修等真實的虛擬環境，讓學生體驗現實世界中難以預習的場景，如火災現場、手術室等進行實務技能訓練。理大透露，放射治療、放射學師生與香港兒童醫院合作，利用HiVE創造小朋友喜歡的遊戲和卡通，藉此教導病童毋須麻醉下躺著不動完成治療。

HiVE採用6面設計的CAVE平台，創造出極其真實的沉浸式3D環境，助學生將抽象概念形象化，加強不同學科課程學生的技能培訓。理大醫療科技及資訊學系副教授李泳怡亦指，放射治療是治療癌症的主要方法之一，但要病童在無家長陪同下，留在一間「冰冷」放射治療室中不動15至30分鐘，是很困難，一般8歲以下病童治療時需用麻醉或鎮靜劑，但用麻醉藥會加重其父母心理壓力。由放射治療、放射學師生與香港兒童醫院醫生及兒童醫療輔導師等合作，成立工作坊，透過HiVE創造出不同環境訓練病童如何「瞓定定」。

她舉例一名4歲病童喜歡寶可夢和太空，便為他設計了虛擬寶可夢過山車，製作虛擬星空，對他說要上太空坐「穿梭機」時要「瞓定定先得」，HiVE創造出的「穿梭機」環境與醫院治療室一樣，經「彩排」病童到真正治療時就自動「瞓定定」。該名兒童最終也成功完成35次無需麻醉的放射治療。連同這名兒童，活動的10個月共完成約5個個案，其中4名治療時成功不需用麻醉。理大放射學(榮譽)理學士課程畢業生、醫療科技及資訊學系博士生程智楓稱，使用混合教室的最大好處，讓學生恍似在真實環境感受到的壓力，而在壓力下訓練，事半功倍，令畢業後工作更得心應手。

另外，理大年初成立的「人工智能機器人實驗室」，支援師生及科研人員開發及研究協作式機器人的應用技術，目前有15個項目團隊進駐。理大教務長沈德祥亦表示，理大建設及環境學院將於下一學年新增「城市信息學及智慧城市(榮譽)理學士課程」，設40個學額，積極配合政府打造香港成為世界級智慧城市的願景；隨著大眾對食品安全及健康的要求不斷提高，亦會開辦37個學額的「食品科技與食物安全(榮譽)理學士組合課程」。「理大資訊日(本科及修課式研究生課程)」周六舉行將提供最新課程資訊。