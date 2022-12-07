引入工業元宇宙 整合逾十年經驗數據 置地公司提升智能物管績效與客戶體驗

今個聖誕，大家可以走入聖誕元宇宙世界，由12月7日起置地公司將突破性推出「置地廣場聖誕元宇宙（LANDMARK Xmasverse）」，與旗下商場租戶攜手為大家帶來結合虛擬與現實，不一樣的節日體驗。除了照顧商場租戶和消費者外，置地亦用心照顧商廈租戶及置地員工等的需要，透過嶄新科技整合累積逾十年的物業管理經驗和相關數據，以最新智能管理系統，全面提升整體管理效率。

置地廣場元宇宙有三個由吊橋連接的島嶼，會重現商場的聖誕裝飾和玩遊戲。

利用嶄新科技 照顧客戶需要

Ivan指置地公司一直持續投入創新數碼科技，藉不同數碼渠道如手機APP、網頁、社交媒體，以及新加的元宇宙，增加與客戶的互動之餘，亦為客戶帶來一體性的嶄新數碼體驗。當中，置地公司於今年初推出全新LANDMARK HONGKONG 手機APP，為商場BESPOKE雋環會員提供購物和餐飲獨家優惠。

除了商場客戶及租戶外，置地旗下的中環組合有12幢商廈，寫字樓租戶的員工人數更達至數萬人。置地致力提供優質的工作環境外，亦希望為他們建立一個屬於中環的社區。如推出Centricity手機APP除協助打工仔提早訂餐、預約餐廳及享獨家優惠外，亦會舉辦不同活動供租戶及其員工參與，更提供靈活空間供租戶彈性租用。

寫字樓租戶甚至只需用Centricity APP，已可調節工作位置的溫度。置地亦專為註冊地產代理推出HKL Broker流動應用程式，方便代理可即時得知12幢商廈的空置情況，以及安排租客睇樓及相關租賃事宜。置地公司亦為旗下員工建立應用程式，方便內部通知、傳遞資訊、獎勵及提供優惠等。

採用工業元宇宙概念 升級智慧物管

除了照顧商場、寫字樓和消費客戶的需要外，集團更早已採用工業元宇宙概念，以保持商廈於最好狀態，預防可能出現的事故，同時有效減少碳足跡及達到可持續發展。置地公司利用最新的3D技術及遊戲引擎，將旗下中環12幢商廈完全複製到元宇宙當中，並整合過往十多年於物業管理上遇到超過1,400萬條問題和解決方案，成為大數據，利用物聯網技術、人工智能學習及分析等，建立「實時數碼孿生(Digital Twin) 監控系統」，可進行模擬和預估各商廈有機會出現的問題，再盡早提供解決及預防方案。這樣可有效減少各種問題出現，變相降低背後的維修和人力成本。

為更有效監察中環12幢商廈的情況，置地公司早年已設有中央監控中心，透過整合數據，提高營運效率及優化人手安排。歷山大廈將是首幢推出「數碼控制塔台」的商廈，透過數字孿生建模，實現即時監控和自動化控制。置地公司亦已陸續與租戶協商進行相關升級工程，安裝必要的監測儀器。

置地公司更與其他發展商分享經驗，共同推動創新的智慧建築管理。Ivan續指，集團亦希望為旗下於內地及東南亞的物業，逐步推動數碼化管理。