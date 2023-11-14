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2023-11-14 04:31:51
日報

引入批盪 打磨 噴漆三程序機械人 房委會︰增工地安全吸新血

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姚勳雄

姚勳雄(右)表示，用機械人加強工地安全的同時，亦可減少浪費物料。(蘇文傑攝)

建造裝修業人手短缺及老化，房委會近年引入集批盪、打磨、噴塗等表面處理工序功能於一身名為「建築三一萬能俠」室內機械人協助工程。大小兩款機械人，可分別用於停車場、分層單位工作等。房委會指，使用建築機械人可提升工作效率之餘，亦可減少工人在高空工作，提升工地安全吸引更多人入行。

「建築三一萬能俠」室內機械人底座能360度運行及自動平衡，並能利用激光感知周圍場景，透過人工智能視覺感知天花、管線等障礙物，再運算及規劃最佳的路徑施工，以提高施工效率，料將工程的整體時長縮短約一成。

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轉換工序只需數分鐘

機械人分為大小2個型號，大號機械人展臂後高約5米，可用於停車場、公共運輸交匯處等樓底高工地，而小號機械人則高約1.3米、展臂後約3米，可經物料輸送機，運到公營房屋單位分層單位內進行牆面和天花處理的工作，減少工人進行不斷重複的高空工作。執行批盪、打磨和噴漆三種不同工序，轉換程序只需要數分鐘便可完成。

房屋署創新科技總監/發展及建築姚勳雄介紹指，機械人可以一邊打磨一邊收集粉塵，保持工地整潔，操作員只需利用應用程式，一人操作多個機械人，並可以遠距離在地面遙控，減少高空工作及長時間接觸噴漆，加強工地安全及保障工人健康。使用建築機械人更可準確計算需要使用的建築物料，減少浪費，令施工更環保。

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姚勳雄認為，未來建築業須以數碼化、工業化、智能化、綠色化為發展方向，相信機械人不會取代工人，只會協助工人、達成人機協作，及為前線建築人員提供一個更安全、省力、整潔的工作環境。

房委會未來會與不同機械人供應商緊密溝通，提供場景作試行及調研開發，盼機械人可用於更多在公營房屋項目，並希望技術成熟後，會因提高工地安全吸引更多年輕人入行。

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