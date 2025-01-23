引入無人駕駛的士 深圳消費出行增樂趣 AlipayHK夥羅湖區辦跨境消費嘉年華 迎過年商機

目前「小馬智行」無人駕駛的士的服務範圍覆蓋深圳市南山區一帶，港人可經深圳灣口岸體驗。

臨近歲晚，愈來愈多港人選擇北上過年。為進一步提升深圳消費出行體驗，支付寶香港最新引入無人的士，只要透過手機應用程式搜尋「小馬智行」啟動小程式，便可讓港人於深圳灣口岸預約搭乘無人駕駛的士，到訪南山區不同區域。AlipayHK替任行政總裁梁溢堅認為，電子支付平台不應只涵蓋支付場景，「好比『百寶袋』般，在內地幾乎所有消費和生活服務都能應用，包括最嶄新的無人駕駛的士，香港人也能預約得到。」

叫車與數碼點餐最常用 羅湖商圈用消費優惠吸客

在提升用戶北上消費體驗方面，他續指平台在過去一年開通了近200個跨境服務的常用小程式，當中叫車、掃碼點餐，以及點珍珠奶茶為最受歡迎的服務。「我們接入了高德、滴滴等內地常用網約車小程式，毋須獨立註冊內地手機，只需點選『一鍵call車』功能，新客更可享折扣優惠。」梁溢堅引用2024年該支付平台的數據，稱本地和跨境車費的港人數量同比增長七成，使用跨境交通服務的人次逾千萬，而交易金額亦漲1.8倍，反映針對兩地交通的使用場景暢旺。「經小程式直接於內地餐飲場所掃碼點餐，解決了港人不諳普通話的溝通問題。」

農曆新年來臨，為歡迎更多港澳遊客往內地過年，AlipayHK宣布夥拍羅湖區舉辦跨境消費嘉年華，轄區內五大商圈、逾10萬個商戶集體參與，包括單次消費最高可減免666元人民幣在內，推出多種優惠吸引遊客。羅湖區金融服務署副署長皮俊表示，單從今年1月份首10天，羅湖口岸北上人次同比增長已超過三成，顯示到深圳採購年貨的需求非常旺盛。