引入預防維修 盼樓宇壽命延至75年 市建局︰煥然懿居第三座作試點

近日頻頻發生大廈冧石屎意外，市建局行政總監韋志成透露，延長樓宇壽命除了要靠樓宇復修外，更需要研究進一步延長樓宇的設計壽命；團隊經兩年研究，並諮詢工程界等，制定一套融合「預防性維修」理念的樓宇建造和管理模式，將會以下月開始接受合資格市民申請的「煥然懿居第三座」首置項目作為試點，望可提升樓宇壽命至75年，減低未來的重建壓力。

韋志成表示，顧問團隊審視市建局所提供的混凝土數據，注意到部分以50年作為設計壽命的樓宇，普遍在樓齡屆乎30至40年時，已開始出現不同程度的混凝土剝落。市建局團隊在去年年初，邀請香港大學土木工程系副教授蘇啟亮的團隊，夥拍市建局聘請的工程顧問，以「煥然懿居第三座」作為案例，研究從樓宇結構設計和建築物料兩方面著手，制定可將樓宇設計壽命提升至75年的方案及相關技術建議。

市建局決定在毋須修訂圖則的前提下，採納部分適用的工程方案。包括在項目的天面層採用經鍍鋅技術處理的鋼筋，較傳統鋼筋有較佳抗腐蝕效能。其次是在項目混合的混凝土，較一般私人住宅項目多約3%英泥含量，藉此提升混凝土的耐久性。第三是於項目的結構部分，包括柱、樑和結構牆，採用較高強度的混凝土，令樓宇的整體結構更為堅固，減低樓宇落成後出現結構破損的機會，以及需要維修的規模和密度。

成本佔項目總建築成本不足1%

韋志成表示，據市建局的工程顧問初步評估，各項加強樓宇結構的措施，涉及約200萬元的額外建築成本，約佔項目總建築成本不足1%，但足以發揮延長樓宇可使用期的成效。他又指，會總結此項目的經驗，研究在下一個自行發展的大坑西邨首置項目，從前期規劃及設計階段開始，全面應用延長樓宇壽命措施，更有效提升樓宇的結構水平，為居民建設安全宜居的居住環境。