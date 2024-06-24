引入首輛電動旅遊巴投入跨境服務 明起免費試搭一個月

本港將引入首架全電動旅遊巴。有本地電動車公司與內地公司合作，設計及製造全電動旅遊巴；電動旅遊巴於明日(25日)起投入服務，跨境行走來往上水至文錦渡口岸。營運商表示，電動旅遊巴燃料費節省約7成，而為回歸27周年，同日起推出一個月免費試搭。

香港國際能源電動車集團早前和安徽安凱汽車合作，設計及製造「安凱A9」49座純電動旅遊巴士。安凱A9有49個座位，續航力達430公里。電動車集團指，電動旅遊巴燃料費節省約7成，未來會引入65座電動旅遊巴，用作營運屋邨巴士、員工接送服務等，兩年計劃全線換成電能車。另外集團會在元朗大生圍興建充電維修場，佔地超過7萬平方呎，預計會設有65支充電樁，今年底投入服務。