引利潤掛鈎 物業賺百億 票價最高減0.8% 繁忙時間延誤罰款加兩成 最高4千萬元

港鐵票價可加可減機制完成檢討，港鐵的香港物業發展利潤將會直接與票價掛鈎，每年的調整幅度可按該年的物業利潤，減少0.6%至0.8%不等，6月生效。連同政府今年作出的加幅特別扣減和延後，當局以最新方程式初步估算，今年港鐵票價加幅仍可達2.45%，但強調確實數字有待月底政府統計處公布運輸業工資指數。另外，港鐵延誤事故的最高罰款額由2,500萬元增至4,000萬元，如涉及繁忙時間罰款額會額外增加兩成。
行政會議昨通過港鐵票價調整機制檢討方案，票價調整的方程式大致維持不變，保留「運輸業名義工資指數」和「通脹率」兩個主要元素(見表)，但不會再提供0.6%的額外扣減，取而代之是改變生產力因素的計算方法，由原定未來5年的0%，改為按港鐵公司的香港物業發展利潤水平釐定。如上一年港鐵香港物業利潤少於50億元，生產力因素為扣減0.6%；50億元至少於100億元為0.7%；100億元或以上則為0.8%。
新計算方案的票價調整方程式，只較現有的最多增加0.2個百分點的減幅。運輸及物流局長林世雄回應形容，該0.2%變動對票務收益而言「個數好大」，又指其帶來的複利效應(compound effect)有長遠影響，「減咗基本票價，以後生生世世佢都減，如果往後營運50年，呢50年都係減緊票價。」他不同意今次修訂屬「小修小補」，認為今次方案已回應公眾諮詢期間收到的市民訴求，重申調整票價需同時兼顧市民負擔能力和維持港鐵服務穩定性。
新計法票價增幅降低3.85個百分點
現有機制容許港鐵因應市民負擔能力滾存票價加幅，現時港鐵共累積2.85%票價延後加幅。當局因應本港處於疫情復甦階段，單次扣減1.2%延後加幅，剩餘的1.65%亦會推遲至明年實施，另額外將今年0.2%加幅延至明年生效。政府本月底才公布運輸業名義工資指數，林世雄假設指數按年變動是3.9%，代入新方程式後得出今年港鐵可加價2.45%，較舊有計法大幅降低3.85個百分點，但重申相關加幅只屬估算，確實幅度有待月底政府統計處公布指數。
另外，今次檢討亦調高港鐵延誤事故的撥款額，超過3小時的罰款金額會增加六成，每宗事故最高撥款額亦由2,500萬元上調六成至4,000萬元。政府同時引入「繁忙時間款額增加安排」，如事故在平日早上8至9時及傍晚6至7時發生，罰款總額將會乘以1.2倍，以反映事故對乘客造成的影響。
4及5月各推2天「感謝日」半價乘車
港鐵香港客運服務總監楊美珍指，據去年服務表現的「服務表現回贈」金額為6,550萬元，新計法令金額增加約六成至1.03億元。有別以往相關罰款會用作提供「程程3%車費回贈」優惠，新安排下罰款會改為在特定周六或周日提供半價乘車的「特別車費日」。楊美珍稱，當「回贈」帳戶累積滿2,500萬元，港鐵便會開始物色「感謝日」提供半價乘車優惠，現已計劃把4月8、9日及5月13、14日訂為「感謝日」。此外，綠色專線小巴轉乘港鐵優惠將由每程0.3元增至0.5元，涵蓋全港500多條路線，並繼續提供「全月通」、「都會票」及恆常票價優惠。
議員抨減幅出手低 建議延誤罰款與高層花紅掛鈎
曾任職港鐵的「A4聯盟」張欣宇認為方案不理想，因港鐵物業利潤在過去11年只有3年超過50億元，形容觸發額外0.1%至0.2%扣減的門檻太高。另一「A4聯盟」梁文廣指，加幅計算方法對市民而言微不足道、屬小恩小惠。立法會交通事務委員會主席、民建聯陳恒鑌認為，新方案減幅「出手太低」，相信調整與市民實際期望有很大落差，同時建議當港鐵利潤達100億元時應禁止加價。前九鐵主席、實政圓桌田北辰批評新方案完全未提高層花紅，建議將延誤罰款與此掛鈎，又稱「特別車費日」集中在周末，使平日最受事故影響的打工仔無法受惠，「除非打工仔周末搭港鐵出街，否則即係冇任何補償。」