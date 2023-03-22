引利潤掛鈎 物業賺百億 票價最高減0.8% 繁忙時間延誤罰款加兩成 最高4千萬元

港鐵票價可加可減機制完成檢討，港鐵的香港物業發展利潤將會直接與票價掛鈎，每年的調整幅度可按該年的物業利潤，減少0.6%至0.8%不等，6月生效。連同政府今年作出的加幅特別扣減和延後，當局以最新方程式初步估算，今年港鐵票價加幅仍可達2.45%，但強調確實數字有待月底政府統計處公布運輸業工資指數。另外，港鐵延誤事故的最高罰款額由2,500萬元增至4,000萬元，如涉及繁忙時間罰款額會額外增加兩成。

行政會議昨通過港鐵票價調整機制檢討方案，票價調整的方程式大致維持不變，保留「運輸業名義工資指數」和「通脹率」兩個主要元素(見表)，但不會再提供0.6%的額外扣減，取而代之是改變生產力因素的計算方法，由原定未來5年的0%，改為按港鐵公司的香港物業發展利潤水平釐定。如上一年港鐵香港物業利潤少於50億元，生產力因素為扣減0.6%；50億元至少於100億元為0.7%；100億元或以上則為0.8%。 新計算方案的票價調整方程式，只較現有的最多增加0.2個百分點的減幅。運輸及物流局長林世雄回應形容，該0.2%變動對票務收益而言「個數好大」，又指其帶來的複利效應(compound effect)有長遠影響，「減咗基本票價，以後生生世世佢都減，如果往後營運50年，呢50年都係減緊票價。」他不同意今次修訂屬「小修小補」，認為今次方案已回應公眾諮詢期間收到的市民訴求，重申調整票價需同時兼顧市民負擔能力和維持港鐵服務穩定性。

新計法票價增幅降低3.85個百分點 現有機制容許港鐵因應市民負擔能力滾存票價加幅，現時港鐵共累積2.85%票價延後加幅。當局因應本港處於疫情復甦階段，單次扣減1.2%延後加幅，剩餘的1.65%亦會推遲至明年實施，另額外將今年0.2%加幅延至明年生效。政府本月底才公布運輸業名義工資指數，林世雄假設指數按年變動是3.9%，代入新方程式後得出今年港鐵可加價2.45%，較舊有計法大幅降低3.85個百分點，但重申相關加幅只屬估算，確實幅度有待月底政府統計處公布指數。 另外，今次檢討亦調高港鐵延誤事故的撥款額，超過3小時的罰款金額會增加六成，每宗事故最高撥款額亦由2,500萬元上調六成至4,000萬元。政府同時引入「繁忙時間款額增加安排」，如事故在平日早上8至9時及傍晚6至7時發生，罰款總額將會乘以1.2倍，以反映事故對乘客造成的影響。