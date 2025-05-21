引小型無人機巡邊境西九鬧市 警︰只監察街道不涉室內

歹徒犯案手法層出不窮，使警務工作環境瞬息萬變。為提升行動效能，警方周五起展開「小型無人機行動調配」先導計劃，於邊境試用自動化無人機庫巡邏，並以無人機於市區作反罪惡巡邏，首階段為期3個月；盼透過將無人機用到高密度的市區、和加入自動化無人機系統，能將其巡邏恆常化，加強防罪、滅罪的效果，確保公共安全及秩序的行動效能。

現時邊界警區內的每更警員須派2至3人巡邏該分區的圍網最少一次，需時1小時。警方大型活動科重點及搜查組總督察羅海明稱，邊界將使用自動化無人機庫製定計劃，讓無人機巡邏預設範圍，料約15至20分鐘便可完成，提高效率之餘，可靈活調配警力。

此外，約20部無人機也將於西九龍總區「服役」。大型活動科重點及搜查組警司高仲英指，無人機配備高清攝像鏡頭、熱成像等探測技術，配合精準定位功能，可通過高空視覺的廣域監控及時發現可疑情況，並有效指引地面人員快速回應，相信能擴大巡邏範圍，增強快速應變能力。

他續指，現階段主要作不定時的無人機反罪惡巡邏，不以特定案件作先導計劃的指標，但路線會因不同的行動性質去制定；出於公眾安全及私隱方面的考慮，警方將提前計劃飛行路線和高度等，並須由警司級警務人員批核。無人機在市區巡邏，會安裝「無人駕駛航空器降落傘系統」，保持飛行高度於路線最高點的60米以上，萬一發生故障，可在約0.5至1秒內自動啟動降落傘，有足夠的降落時間。警方於行動前起碼一周在巡邏區域內的當眼處設大型橫幅，並透過管業處張貼告示通知市民有無人機執勤；機隊會貼上反光貼「拉花」標誌及會亮紅藍閃燈，以資識別。