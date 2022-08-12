引新工具提升效率 救護車每次消毒快15分鐘

第五波疫情為緊急救護服務帶來嚴峻挑戰，目前本地確診個案仍然高企，消防處指，近日救護車召喚每日約2千宗。為保障市民及救護員免受感染，處方多管齊下提升救護車消毒質素及效率，包括引入新消毒工具及採用更精準的消毒流程。其中，使用新高效消毒劑取代傳統漂白水，消毒曾接載染疫患者的救護車，等候時間可縮短15分鐘，加快救護車流轉。

回顧第五波疫情高峰期，消防處救護監督(參事)譚傑丰指，單日曾接獲2,700宗破紀錄救護車召喚，及866名救護員染疫或隔離；消毒次數亦有由平日的一成增至最高的九成，消毒耗時亦比平日多2至3倍，大大影響緊急救護服務。

吸取有關經驗及防範第六波，處方以多種工具精準消毒。除了一直使用的高效消毒濕紙巾，30秒可有效殺滅新冠病毒，處方新引入高效消毒劑及一次性血液或體液泄漏處理套裝。原本使用1：49漂白水消毒車廂需15至30分鐘，改用高效消毒劑後只需5分鐘，大大提升效率。至於一次性體液泄漏處理套裝就可以快速吸收液體並凝固成凝膠，方便清理。譚傑丰指，每包高效消毒劑約十多元、體液處理套裝數十元，成本雖有增加，但殺菌效能更快更強，不論市民還是員工的感染風險亦會減低。