引新工具提升效率 救護車每次消毒快15分鐘

第五波疫情為緊急救護服務帶來嚴峻挑戰，目前本地確診個案仍然高企，消防處指，近日救護車召喚每日約2千宗。為保障市民及救護員免受感染，處方多管齊下提升救護車消毒質素及效率，包括引入新消毒工具及採用更精準的消毒流程。其中，使用新高效消毒劑取代傳統漂白水，消毒曾接載染疫患者的救護車，等候時間可縮短15分鐘，加快救護車流轉。
回顧第五波疫情高峰期，消防處救護監督(參事)譚傑丰指，單日曾接獲2,700宗破紀錄救護車召喚，及866名救護員染疫或隔離；消毒次數亦有由平日的一成增至最高的九成，消毒耗時亦比平日多2至3倍，大大影響緊急救護服務。
吸取有關經驗及防範第六波，處方以多種工具精準消毒。除了一直使用的高效消毒濕紙巾，30秒可有效殺滅新冠病毒，處方新引入高效消毒劑及一次性血液或體液泄漏處理套裝。原本使用1：49漂白水消毒車廂需15至30分鐘，改用高效消毒劑後只需5分鐘，大大提升效率。至於一次性體液泄漏處理套裝就可以快速吸收液體並凝固成凝膠，方便清理。譚傑丰指，每包高效消毒劑約十多元、體液處理套裝數十元，成本雖有增加，但殺菌效能更快更強，不論市民還是員工的感染風險亦會減低。
為確保消毒質素，處方的疫情控制及應變專隊會派人進行突擊檢查，其中一種方法是新引入的螢光標示法，即在消毒前先在救護車上常觸碰的位置，例如扶手、門及座椅等，塗上一般光線不可見的螢光標示，待消毒後再用UVA紫外燈檢查螢光標示是否被擦掉。
另一新增方法為ATP生物螢光反應檢測法，只需用棉花棒在環境表面輕掃取樣，再放置入儀器內，10秒便能得悉髒污及微生物的殘留程度是否超標，有助檢測衛生狀況。消防處醫務總監莫家良表示，引入新工具比以往用肉眼可以更客觀及科學地檢查設施受否徹底消毒。
處方表示，有關消毒用品仍在陸續購入，經訓練後會在數月內全面使用。此外，處方亦增設多12個消毒站，及引入實時消毒站分流系統，令救護車可善用資源，減省輪候時間；另繼續聘請外判清潔工協助消毒，減輕救護員的負擔。