引爆水雷｜警方成功引爆鶴咀二戰英軍水雷 鶴咀解封海上交通恢復正常 (圖輯)

【16:20更新】警方表示，今日(9日)下午成功妥善處理一枚於鶴咀對開海域發現的水雷。該水雷為一枚二戰時期遺留的英式水雷，呈圓球狀，高約1米，長約1.5米，估計重約1噸，內藏500磅高性能炸藥，爆炸品處理課人員今日下午1時09分於水底成功妥善處理水雷。警方在行動前作出周詳準備和部署，包括諮詢相關部門及與持份者協商，全面評估是次行動的影響，採取一切措施，務求將對海洋環境的影響減至最低。

由於警方需要在水底處理水雷，海事處曾在行動進行期間封鎖水雷位置方圓1公里內的水域範圍，警方亦封鎖附近一帶山徑，禁止遊人走近，以策安全。鶴咀一帶範圍的空域亦曾列為臨時限制飛行區。​警方感謝市民的諒解和配合，並在處理水雷後即時解除封鎖，以減低對市民的影響。事件中無人受傷。鶴咀封鎖範圍已在下午1時50分解封，海上交通則在下午約3時30分恢復正常。今次行動得以迅速及順利進行亦有賴海事處、漁農自然護理署、飛行服務隊和民航處的全力配合。

警方在8月9日接獲一名市民報告，指在石澳以東海域進行潛水活動時發現一枚懷疑炸彈。警方隨即進行調查，並在8月19日確定水雷位於鶴咀東北約1.4公里的15米深海床。警方經部署後，於今日處理水雷，解除有關威脅。

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【14:38更新】警方在鶴咀近鯨魚骨對開1.4公里外、約15深海底，首次找到一枚完整未被破壞的水雷，相信是二戰時期英軍軍事級別水雷。爆炸品處理課今日（9日）將聯同警隊部門採取行動，潛入水底引爆水雷。消息指，是次行動由警務處行動處處長陳俊燊，現正在俗稱「飛虎隊」的特別任務連的「水鬼隊」船上親自指揮。

按圖即睇水雷引爆情況：