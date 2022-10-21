引磁石取輸尿管支架 港島東聯網泌尿科團隊︰盼減病人影響

爆發新一波疫情，公營醫院或需暫停非緊急手術以加強應對新冠病人，港島東醫院聯網泌尿科團隊在艱辛時期，則多走一步。除引入外國以磁石取出輸尿管支架的技術外，亦透過非手術形式為病人分流診症及跟進病情，盼對病人影響減至最低，致力追求更優質醫療服務的表現令團隊獲得醫管局今年的傑出團體獎。

部分輸尿管手術或需要為病人植入輸尿管塑膠支架，支架留置約數星期後，若復完成情良好，需再做一次膀胱鏡手術將支架移除。港島東醫院聯網外科顧問護師(泌尿外科)呂嘉樂分享，疫情期間非緊急服務暫停，令病人無法到醫院做移除支架程序。團隊在2020年底參考外國做法，以末段帶有磁石的支架代替普通塑膠支架放入病人體內，之後可在服務相對充裕的日間醫院以磁石導管配合帶麻醉藥成分的潤滑劑，將支架從病人身體取出，這種方法相對較方便，亦可減省病人等待照膀胱鏡時間，至今已有逾150位病人接受過相關服務。

有見近年對泌尿外科服務的需求增加，團隊亦持續針對不同需要，例如尿道結石、排尿緩慢、勃起功能障礙等，設立6間不同護士診所，由顧問護師為病人先做初步評估、根據病情分流及提供護理服務，縮短緊急病人等候接受治理的時間。呂續指，勃起功能障礙屬非緊急病情，病人可能要輪候7年才可做初步評估，但有護士診所的分流協助，輪候時間可縮短至4個月，接受初步評估等候的時間是之前的二十分一；而患結石的非緊急病人亦可以由輪候170多星期縮短至4星期。

團隊今年得到醫管局「傑出團隊」的獎項，東區尤德夫人那打素醫院外科顧問醫生李卓文認為，他們的優勢是團結，以及允許年輕醫生創新。團隊除了經常開會討論如何改善醫療質素外，亦會放手讓年資較淺的醫生嘗試新事物，尋求進步空間。他期望將來為病人設立一站式服務診所，將以往分開進行的抽血、驗尿、看報告和見醫生等程序縮短至一日完成，免卻病人長時間等待做不同檢查的時間。