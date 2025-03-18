引聲紋科技助電影後期製作 科技公司︰讓海外觀眾睇港產片更傳神

電影後期製作若用上人工智能(AI)，除可節省大量時間或人物，未來可能令海外觀眾觀賞到更傳神的港產片。有科技公司將聲紋科技應用於電影後期製作，當電影在其他地方上映或會配上當地語言，透過聲紋科技，將原聲演員及配音員的演譯，再結合AI模型，令觀眾恍似看到電影是由原聲演員以外語演譯；盼未來保留原聲角色的聲音和感情，讓海外觀眾觀賞港產片時更傳神；又透露未來將與其他公司合作，讓演員講外語時可以對口形。

貿發局主辦的第29屆香港國際影視展以及亞洲影視娛樂論壇昨起一連4日舉行，展覽逾760家展商；並特設「人工智能影坊」(AI Hub)試點項目，展示AI技術在影視的前期製作及拍攝、影像及聲紋製作等帶來的創新應用。展商之一科泓科技營運總監謝禧文稱，相比坊間聲紋科技，該模型可在線下訓練電影中主要角色的聲紋、將聲音語調轉換成對應角色的語氣等，生成的聲音質素更高；即使對白涉及較大的情緒波動，生成的聲音仍能與與原聲演員高度相似，並按當地語言特色的語速、感情等「講」外語。他解釋，現階段採集聲紋需10至20分鐘，確保累積充足的樣本，生成高像真的聲音，之後再以人手混音等處理，但認為AI模型有助減省配音時間，也可減少配音員數量。

該公司項目總監鄭名輝補充，除翻譯外，如電影在後期製作階段需要改對白，但演員無法再作配音時，亦可用到此項技術，用角色的聲紋配以新台詞，分享稱早前上映的電影《熱血燃燒》就利用到這項技術。