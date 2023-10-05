引進辦與20內地海外企業簽協議 李家超：企業提供萬計就業職位

港府去年12月成立的「引進重點企業辦公室」(引進辦)，昨與首批約20間內地及海外企業簽合作協議，包括阿斯利康、杭州泰格醫藥科技、華為、京東集團、聯想集團、美團等知名企業落戶香港。行政長官李家超在「重點企業夥伴啟動禮」致辭時指，引進辦一年來成功邀請大約30間企業在港建立或擴大業務；相關企業未來數年將在香港投資超過300億元，提供萬計就業職位。

李家超續指，在首份《施政報告》公布成立引進辦，專責從世界各地吸引具代表性和高潛力的重點企業來港，今次第一批有20間企業成為特區政府的重點企業夥伴，成果令人鼓舞。李家超又提到，香港是唯一擁有5間前列世界100名大學的亞洲城市，亦擁有不同學科背景的人才樞紐；而政府已定目標，在4年內會有超過三成半大學生就讀STEAM科目，即科學、技術、工程、藝術和數學學科。

出席啟動禮的財政司長陳茂波致辭時指，來港企業集中在生命健康、醫療科技、人工智能、大數據和金融科技等範疇；預計可創造的大約1萬個就業職位，主要是科研和管理層職位。他又表示，是次來港企業約佔七至八成為內地企業，惟強調不應以註冊或成立地域為限制，更指絕大部分來港企業業務具備國際性。政府曾稱為引進重點企業，不排除向他們提供租務、免稅優惠等。陳茂波指，無向首批引進的企業提供這些誘因。

首批企業中包括內地科技巨頭聯想集團，集團的方案服務業務集團總裁黃建恆透露，計劃在本港成立集團的首個專項創科中心，研發粵語生成式人工智能(AI)等科技。總部設在美國的生物製藥公司「聖諾醫藥」，首席財務官葉永基表示，正與政府商討在2025年落戶河套區，預計投資4,000至5,000萬美元建立廠房，另外公司已在科學園設研發中心，預計投資3,000至4,000萬美元，並計劃招聘150人。