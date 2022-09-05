引鞏膜隱形眼鏡治眼乾症 眼科醫生冀角膜一分二造福病人

醫學技術日新月異，但要引入本港並廣泛應用，仍需有領頭人。香港眼科醫院眼科顧問醫生周穎思約十年前認識到鞏膜隱形眼鏡技術，幫助患角膜疾病病人紓緩病情，甚至免卻做手術的風險。自言「較曳」的她，希望挖掘更多新技術帶到本港幫助病人，包括推廣近年逐漸盛行的細胞眼角膜移植手術，長遠希望把捐贈的角膜「一分為二」幫助兩位病人。

角膜病患者嚴重可致失明，雖可透過移植角膜醫治，但遺體捐贈率遠遠不足應付病人所需。周穎思在一次交流發現，美國波士頓哈佛大學一款鞏膜隱形眼鏡技術適合本地病人使用。她說當時鞏膜鏡技術被視為「老土」，屬「舊式」隱形眼鏡的技術，有人認為不可能在港作普及治療；而她則「比較曳」，治療疾病不喜默守成規。經深入了解及研究認為鞏膜鏡技可作眼疾治療，並獲醫管局支持，到海外了解應用治療情況及親身試用，確保佩戴的舒適度和有效後，正式引入本港。

鞏膜隱形眼鏡直徑較一般隱形眼鏡大，當中更會裝載可潤滑角膜的生理鹽水，可幫助眼乾症等病人改善視力，也可緩和病情，減低做手術機會，並改善遺體角膜不足情況。在引入技術之初，本地未有專門訂造鞏膜鏡的製造商，她研究以量產鏡片取代訂造鏡，降低成本後可在本港普及使用。她更在眼科醫院設立隱形眼鏡綜合診所，組成眼科醫生和視光師團隊幫助病人，半年間相關眼疾病人的輪候時間縮短52%，鞏膜隱形眼鏡治療使用率增加85%。目前，眼科醫院每年為約200名病人採這個治療方案；至今亦吸引很多私家醫生引入使用。