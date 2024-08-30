引領智慧施工 香港建造學院首辦焊接機械人課程 首批學員畢業 冀帶動行業普及 提升建造水平

香港在基建工程的投資不遺餘力，北部都會區、港深一小時通勤網絡、機場城市等，涉及路軌與管道接駁以及不同的建築物結構，當中的鋼結構焊接工藝甚為關鍵。然而逾七成燒焊工友已屆45歲或以上，引入自動化焊接機械人有助確保甚至提升施工質量。早前，建造業議會轄下的香港建造學院（學院）首次舉辦焊接機械人應用專業證書課程，首批學生已於上周畢業。議會執行總監鄭定寕工程師表示：「這次推出首個焊接機械人課程，正好體現議會引領建造業迎接數碼時代的願景，並讓學生掌握設定焊接機械人的關鍵工序，從而提升效率和質量，令手藝更專業。」香港建造學院署任院長蔡盈慧Rebecca亦認為，課程為業界培育具備尖端技能，冀帶動行業普及，為建造機械人「落地」應用邁出重要一步。

引入自動化操作 擺脫焊工「厭惡」形象 在建造工程中，電弧焊接技術扮演著不可或缺的角色。其中，鋼結構焊接對建築項目的安全性和穩定性尤為重要，故此類工作通常由具備中級工或以上資歷的專業焊工執行。手工電弧焊接技術仍然是最為廣泛採用的方法。大眾一般會想像焊工佩戴侷促防護裝備、忍受高溫。為改變大眾對行業的誤解，承建商近年已積極引入自動化焊接解決方案，香港建造學院協助業界首辦焊接機械人應用專業證書課程，吸引有志進修工藝技巧的工友增值，也推己及人，鼓勵同伴甚至承建商實踐，在嶄新的建築環境提升競爭力。

五天課程 實戰用機械人完成鋼結構焊接 學院首辦的焊接機械人應用專業證書課程，五天課程為期35小時，內容涵蓋機械人在不同焊接場景下的參數設置、機械人系統整合、焊接材料特性以及在建築項目中使用自動化焊接機械人等主題，讓學生全面了解焊接機械人及自動化技術，如何應用於建造業，加強工地安全管理。香港建造學院助理院長—培訓何朗秋Charles指，「今次課程主要教授學生利用焊接機械人平焊，最後用機械人完成一件鋼結構焊接模型，評核他們對自動化操作的認知和理解。」業界積極採用智慧施工，讓香港的建築水平保持世界頂尖地位。學院亦協助從業員裝備新技能，運用科技掌握高難度焊接的關鍵工序，從而提升效率和質量。

畢業生：機械人燒焊非遙不可及 識玩手機都明 今次課程畢業生均為現職焊接工友，並已準備就緒，將機械人技術「落地」，融入建造項目當中。值得一提，是次完成課程的學生非年輕新血，反而全部是資深的「師傅」，打破了坊間以為學習應用新建築科技的，必定是年輕從業員的謬誤，其中更有一位資深焊接工友張晓军女士參與課程，她笑言機械人技術「易上手」，只要有焊接知識，「識玩手機都會明白操作理論，在前期編程輸入參數，如電流、電壓、燒焊角度、路徑等，機械人便會自動完成工序。」她續指新技術方便女性從業員，減輕體力消耗。 至於從事燒焊近廿年的盧展輝先生，他坦言最初接觸機械人時，心想技術肯定是遙不可及。「要感謝學院導師的仔細教授，深入淺出，讓我們能全面掌握機械人焊接的工程優勢。」他認為現時工地不少焊接場景講求精密高超的技巧，機械人正好大派用場，處理大型建築物結構應用。「重複焊接不分晝夜、天氣和人手穩定性影響，整體定能大幅縮減施工時間，而人手焊接則負責高難度部分，人機更妥善配合。」

擬年內增設油漆機械人課程 香港建造學院計劃在10月下旬開設第二期焊接機械人課程，並於今年稍後將機械人課程擴展至油漆工種，進一步鞏固推動建造培訓的領導地位。Rebecca表示學院會不時留意業界應用機械人的趨勢，適時配合開展其他合適課程。「議會亦將會舉辦一系列免費『建築機械人控制員訓練課程』，涵蓋無人機技術、鑽洞、噴油、運輸機械人等四大範疇。」她預告9月3日將舉行網上研討會，屆時會有詳細講解，同時邀請專家分享實戰經驗，助業界緊貼最新科技，為本港興建更多世界一流的建築物。 網上研討會報名登記在此。

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