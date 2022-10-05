引《孟子》稱拜訪他國需攜利　許正宇疑誤解原文「說好香港故事」

財經事務及庫務局局長許正宇今日(5日)發表新一篇「財庫論」網誌，講述上周訪問菲律賓馬尼拉出席會議，並說好香港故事的經驗。他說「感受尤深，也漸漸探索出一套屬於自己的說好香港故事『心法』」，就是「有利、有理亦有情」，並表示要「與大家交流分享」。許正宇接著引述《孟子》一書中，孟子見梁惠王：「王曰：『叟不遠千里而來，亦將有以利吾國乎？』」他坦言「先賢經驗告訴我，拜訪他國前應先準備好能為他人帶來之利，以打開溝通合作之門。」

然而翻查原文，有關「王曰：『叟不遠千里而來，亦將有以利吾國乎？』」出自《孟子》的梁惠王篇，當中「王曰」一句，「王」是指梁惠王，意思是梁惠王詢問孟子指：您(孟子)不惜千里而來，將有甚麼有利我的國家？惟在原文中孟子反駁：「王何必曰利？亦有仁義而已矣。王曰『何以利吾國』？大夫曰『何以利吾家』？士庶人曰『何以利吾身』？上下交征利而國危矣。」

孟子原文中反駁用「利」

《孟子》這句大致意思是指：王為何要說個「利」字，還有「仁義」，批評梁惠王若說「何以利吾國」，其他人都只顧利己，這樣大家互相取利，國家就會好危險。顯然孟子認為「仁義」還要比好處、利益更重要，不能單說利益，說法與許正宇表示「先賢經驗告訴我們，拜訪他國前應先準備好能為他人帶來之利，以打開溝通合作之門」有明顯出入，當中「先賢」似乎指梁惠王。

許正宇又說，菲律賓一行他求成為香港外訪時的「人民幣先生」，向亞開行成員和菲律賓推介香港作為全球最大離岸人民幣中心的金融優勢，又指菲律賓政府過去曾發行在岸人民幣債券，國際投資者通過香港提供的北向債券通能夠直接認購，展望未來，務求創造雙贏並貢獻人民幣國際化等。